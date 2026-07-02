Le operazioni in entrata e quelle in uscita: Carlo Pellegatti spiega quali saranno le prossime mosse di mercato del Milan
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
A Casa Milan si lavora senza sosta per costruire il miglior organico possibile. Nelle prossime ore apriranno le porte della finestra estiva di calciomercato e il club rossonero non vuole farsi trovare impreparato. Definito l'acquisto di Gonçalo Ramos, Carlo Pellegatti ha spiegato quali potrebbero essere i prossimi step del Diavolo.
Milan, le parole di PellegattiIntervenuto sul proprio canale Youtube, Pellegatti ha svelato che Cardinale ha intenzione di chiudere le principali operazioni di mercato prima del raduno estivo in programma il prossimo 12 lugli a Milanello. Il giornalista e tifoso rossonero ha spiegato anche quali sono i reparti che il Milan ha intenzione di rinforzare.
"Amorim ha chiesto due difensori centrali e un centrocampista: i nomi in pole sono Hjulmand dello Sporting e Rios del Benfica. Davanti la situazione è delicata. Se partono Gimenez e Leao resterebbe solo Nkunku e Pulisic con Camarda ancora da valutare. Servono almeno due punte. In totale servono cinque o sei acquisti, che diventeranno sette o otto in caso di addio di Fofana e Loftus-Cheek. Cardinale ha voluto un faccia a faccia con Amorim proprio per accelerare: l'obiettivo è piazzare almeno due colpi nei prossimi quindici giorni per dare al mister un Milan già forte prima del raduno".
I dettagli del vertice di mercato a Lisbona tra Cardinale e AmorimNel recente vertice di mercato che si è tenuto a Lisbona, Cardinale e Amorim hanno convenuto che la rosa abbia bisogno soltanto di essere puntellata. Proprio per questo motivo non sono previsti dei grandi stravolgimenti. Il club rossonero può contare su una base molto solida, con alcuni big che andranno trattenuti: Maignan, Pavlovic, Rabiot e Pulisic. A questi, ovviamente, andranno aggiunte le pedine del settore giovanile e altri 2-3 colpi. In quest'ottica, i profili seguiti con maggiore interesse sono Antonio Silva, Morten Hjulmand e Marc Casadó.
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