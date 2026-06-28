Sistemato l'attacco con l'acquisto di Gonçalo Ramos, il Milan può ora concentrarsi sul difensore. Le indiscrezioni dal Portogallo su un presunto interesse del club rossonero per António Silva trovano conferme nelle verifiche effettuate nella nostra redazione. Il profilo del difensore portoghese è un'altra richiesta esplicita di Ruben Amorim, che ha confermato la propria volontà di averlo in rosa nel recente summit di mercato con Gerry Cardinale.

Chi è António Silva

La data decisiva per chiudere l'operazione Antonio Silva

C'è il sì del giocatore

La richiesta del Benfica e l'offerta del Milan

Classe 2003,è un perno delda quando ha 18 anni, come testimoniano legià collezionate con il club di Lisbona. Si tratta di un giocatore abile in fase di impostazione e nei duelli aerei, come testimoniano l'88% di precisione nei passaggi. Il suo procuratore è: lo stesso di Gonçalo Ramos e di Ruben Amorim. Proprio la presenza del super agente portoghese potrebbe agevolare la trattativa per ilStando a quanto riferito dalla 'Gazzetta dello Sport', nella giornata di lunedìdovrebbe avere ulteriori contatti con ilper entrare nel vivo dell'affare. Il club portoghese aveva provato ad avviare i contatti per il rinnovo negli ultimi mesi, ma da parte del giocatore non ci sono stati segnali di apertura. Il contratto diandrà in scadenza nele questo potrebbe permettere aldi portarlo in Italia a prezzo di saldo.Secondo 'Record', ilavrebbe raggiunto l’accordo consulla base di un contratto quinquennale validocon un ingaggio da circaIn questo modo, il giocatore raddoppierebbe lo stipendio attuale da 1,5 milioni di euro.Come appreso dalla nostra redazione, la richiesta delperdovrebbe aggirarsi tra i. Una cifra che rientra pienamente nei parametri del Milan. Gerry Cardinale sta preparando un'offerta daper provare a convincere Manuel Rui Costa a liberare il difensore classe 2003.