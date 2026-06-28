Calciomercato, il Milan prova a chiudere per António Silva, difensore classe 2003 in forza al Benfica: ecco quando potrebbe arrivare la fumata bianca
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Sistemato l'attacco con l'acquisto di Gonçalo Ramos, il Milan può ora concentrarsi sul difensore. Le indiscrezioni dal Portogallo su un presunto interesse del club rossonero per António Silva trovano conferme nelle verifiche effettuate nella nostra redazione. Il profilo del difensore portoghese è un'altra richiesta esplicita di Ruben Amorim, che ha confermato la propria volontà di averlo in rosa nel recente summit di mercato con Gerry Cardinale.
Chi è António SilvaClasse 2003, António Silva è un perno del Benfica da quando ha 18 anni, come testimoniano le oltre 200 presene già collezionate con il club di Lisbona. Si tratta di un giocatore abile in fase di impostazione e nei duelli aerei, come testimoniano l'88% di precisione nei passaggi. Il suo procuratore è Jorge Medes: lo stesso di Gonçalo Ramos e di Ruben Amorim. Proprio la presenza del super agente portoghese potrebbe agevolare la trattativa per il Milan.
La data decisiva per chiudere l'operazione Antonio SilvaStando a quanto riferito dalla 'Gazzetta dello Sport', nella giornata di lunedì Jorge Mendes dovrebbe avere ulteriori contatti con il Benfica per entrare nel vivo dell'affare. Il club portoghese aveva provato ad avviare i contatti per il rinnovo negli ultimi mesi, ma da parte del giocatore non ci sono stati segnali di apertura. Il contratto di António Silva andrà in scadenza nel 2027 e questo potrebbe permettere al Milan di portarlo in Italia a prezzo di saldo.
C'è il sì del giocatoreSecondo 'Record', il Milan avrebbe raggiunto l’accordo con António Silva sulla base di un contratto quinquennale valido fino al 30 giugno 2031 con un ingaggio da circa 3 milioni di euro netti a stagione. In questo modo, il giocatore raddoppierebbe lo stipendio attuale da 1,5 milioni di euro.
La richiesta del Benfica e l'offerta del MilanCome appreso dalla nostra redazione, la richiesta del Benfica per António Silva dovrebbe aggirarsi tra i 20 e i 25 milioni di euro. Una cifra che rientra pienamente nei parametri del Milan. Gerry Cardinale sta preparando un'offerta da 15 milioni più bonus per provare a convincere Manuel Rui Costa a liberare il difensore classe 2003.
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