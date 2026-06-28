Il centro di gravità del calciomercato rossonero si è spostato in Portogallo. Dopo aver definito l'acquisto di Gonçalo Ramos, i vertici del club rossonero si sono ritrovati a Lisbona per mettere a segno i nuovi colpi. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, c'è stato un vertice di ben quattro ore a cui erano presenti: Gerry Cardinale, Ruben Amorim, Hendrik Amstadt e Bobby Gardiner.

Calciomercato Milan, Cardinale incontra Amorim

Queste son state le stesse figure a scegliere e definire l'arrivo diin rossonero, e saranno le stesse che continueranno a pianificare il mercato del Milan, il tutto in gruppo e con Cardinale, patron rossonero, sempre presente.

ogni decisione, infatti, deve passare tra le mani di tutti quanti i dirigenti. Il vertice, infatti, è stato fatto a Lisbona proprio per rimarcare la forte centralità di Amorim. L'allenatore, che arriverà a Milano a partire dal 6 di luglio, ha riferito che, in questa sessione di mercato, dovranno arrivare: due centrocampisti, un difensore e un jolly offensivo.

Secondo Cardinale ed Amorim infatti, alla squadra servirebbe solamente qualche innesto per cambiare volto. Proprio per questo motivo non sono previsti dei grandi stravolgimenti. Il club rossonero può contare su una base molto solida, con alcuni big che andranno trattenuti: Maignan, Pavlovic, Rabiot e Pulisic. A questi, ovviamente, andranno aggiunte le pedine del settore giovanile e altri 2-3 colpi.

In quest'ottica, i profili seguiti con maggiore interesse sono quasi tutti provenienti dal Portogallo: stiamo parlando di Antonio Silva, calciatore del Benfica, Morten Hjulmand, centrocampista e capitano dello Sporting Lisbona, e Marc Casado, calciatore del Barcellona.