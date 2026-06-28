Gerry Cardinale cancella lo scetticismo: Ramos al Milan per 75 milioni di euro le cifre e lo stipendio folle fanno tremare tutti
Per anni il Milan ha navigato in situazioni transitorie, adattando interpreti o accontentandosi di nomi low cost in uno dei ruoli più importanti di una squadra: il centravanti. Questa estate, invece, la dirigenza rossonera ha voluto fare una mossa mai vista fino ad ora. Niente risparmi sulla punta. Il diavolo, infatti, è partito col botto, mettendo in saccoccia il nuovo numero 9: Gonçalo Ramos.
Milan colpo da record: Ramos il piano pagato di sempreUn cambio di rotta che si riflette con dei numeri storici: investimento record di ben 75 milioni di euro, l'acquisto già costoso del Milan. La trattativa per l'attaccante del PSG è stata veramente fulminea. Il Milan ha voluto chiudere subito la pratica, assicurandosi il nuovo attaccante e scacciando, così, qualsiasi avversaria.
Come riferito dal Corriere dello Sport, anche sul fronte dell'ingaggio si parla di un salto di qualità: Ramos firmerà un quinquennale da 7 milioni di euro a stagione. Circa che supera il tetto salariare dei top player in rosa, con Maignan e Leao che percepiscono 'solo' 5 milioni di euro.
Gli acquisti più cariL'arrivo di Ramos riscrive completamente la storia delle grandi spese rossonere, scalzando vecchi nomi. Come già riferito nella giornata di ieri, in un'ipotetica classifica, i primi quattro acquisti più onerosi sono tutti portoghesi:
- Ramos
- Leao
- Rui Costa
- Andrè Silva
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