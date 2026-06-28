Gerry Cardinale cancella lo scetticismo: Ramos al Milan per 75 milioni di euro le cifre e lo stipendio folle fanno tremare tutti

Alessia Scataglini
- Milano

Per anni il Milan ha navigato in situazioni transitorie, adattando interpreti o accontentandosi di nomi low cost in uno dei ruoli più importanti di una squadra: il centravanti. Questa estate, invece, la dirigenza rossonera ha voluto fare una mossa mai vista fino ad ora. Niente risparmi sulla punta. Il diavolo, infatti, è partito col botto, mettendo in saccoccia il nuovo numero 9: Gonçalo Ramos.

Milan colpo da record: Ramos il piano pagato di sempre

Un cambio di rotta che si riflette con dei numeri storici: investimento record di ben 75 milioni di euro, l'acquisto già costoso del Milan. La trattativa per l'attaccante del PSG è stata veramente fulminea. Il Milan ha voluto chiudere subito la pratica, assicurandosi il nuovo attaccante e scacciando, così, qualsiasi avversaria.
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Come riferito dal Corriere dello Sport, anche sul fronte dell'ingaggio si parla di un salto di qualità: Ramos firmerà un quinquennale da 7 milioni di euro a stagione. Circa che supera il tetto salariare dei top player in rosa, con Maignan e Leao che percepiscono 'solo' 5 milioni di euro.

Gli acquisti più cari

L'arrivo di Ramos riscrive completamente la storia delle grandi spese rossonere, scalzando vecchi nomi. Come già riferito nella giornata di ieri, in un'ipotetica classifica, i primi quattro acquisti più onerosi sono tutti portoghesi:
  1. Ramos
  2. Leao
  3. Rui Costa
  4. Andrè Silva

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