Il mercato del Milan sta entrando nel vivo. Dopo la definizione dell'acquisto di Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain per una record da 74 milioni di euro, la dirigenza rossonera è già al lavoro per rinforzare ulteriormente la rosa di Ruben Amorim. Stando a quanto riferito dal quotidiano spagnolo ‘Sport’ il super agente portoghese Jorge Mendes avrebbe proposto al club rossonero il profilo di Marc Casadó, centrocampista classe 2003 di proprietà del Barcellona.

Calciomercato Milan, storia e statistiche di Marc Casadó

I dettagli della trattativa e la richiesta del Barcellona

La concorrenza del Betis e il sovraffollamento a centrocampo