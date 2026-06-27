Il Milan valuta Marc Casadó per il centrocampo di Amorim grazie alla mediazione di Mendes: storia e numeri del centrocampista blaugrana
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
Il mercato del Milan sta entrando nel vivo. Dopo la definizione dell'acquisto di Gonçalo Ramos dal Paris Saint-Germain per una record da 74 milioni di euro, la dirigenza rossonera è già al lavoro per rinforzare ulteriormente la rosa di Ruben Amorim. Stando a quanto riferito dal quotidiano spagnolo ‘Sport’ il super agente portoghese Jorge Mendes avrebbe proposto al club rossonero il profilo di Marc Casadó, centrocampista classe 2003 di proprietà del Barcellona.
Calciomercato Milan, storia e statistiche di Marc CasadóCresciuto a ‘La Masia’, Casadó ha debuttato in prima squadra il 1° novembre 2022 in Champions League contro il Viktoria Plzen, alla tenera età di 17 anni, subentrando all'ex rossonero Franck Kessié. Con la maglia blaugrana il mediano spagnolo ha collezionato finora 75 presenze totali, impreziosite da 1 gol e 7 assist. Nell'ultima stagione il calciatore ha giocato 34 partite (1397 minuti) firmando un assist. Si tratta di un mediano con un'eccellente visione di gioco e un'innata intelligenza tattica.
I dettagli della trattativa e la richiesta del BarcellonaSotto la guida di Hansi Flick il ventiduenne sta trovando sempre meno spazio. Il Barcellona spinge per una cessione a titolo definitivo per alleggerire il monte ingaggi. La valutazione di partenza fissata dal club catalano è di 20 milioni di euro. Jorge Mendes, sfruttando i colloqui quotidiani avviati con i rossoneri per l'affare Ramos, avrebbe proposto il calciatore al Milan ipotizzando un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista avrebbe aperto al trasferimento in Serie A, rifiutando le ricche proposte pervenute dall'Arabia Saudita.
La concorrenza del Betis e il sovraffollamento a centrocampoLa pista che porta Casadó al Milan resta la più calda, ma il club rossonero deve fare attenzione alla concorrenza del Betis Siviglia, che da tempo è sulle tracce del giocatore. Prima di finalizzare l'operazione in entrata, però, la dirigenza del Milan deve riuscire a piazzare qualche colpo in uscita in mezzo al campo. I principali indiziati a lasciare Milano sono Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek, ma in Via Aldo Rossi non si registrano ancora offerte ufficiali.
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