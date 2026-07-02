DJ Ringo: "Milan? Se avessero coraggio dovrebbero licenziarsi. Cardinale..." | PM VIDEO

Non solo il forte tentativo, poi sfumato, di portare nuovamente a Milano Mattia Liberali. Ieri a casa Milan, le linee telefoniche sono rimaste ben accese per altre mille operazioni. Telefonate continue ai big, da Maignan a Rabiot, fino addirittura a Luka Modric, per convincerli del nuovo ciclo rossonero. Discorso diverso, invece, per Rafael Leao, ormai sempre più lontano dai colori rossoneri.

Prima di tagliare fuori qualche pezzo, però, Amorim vuole giudicare. Se elementi come Gimenez, Loftus-Cheek e Fofana sembrano fuori dal progetto rossonero altri, come ad esempio Tomori, Estupinan, Musah e Chukwueze verranno testati sul campo di Milanello.

Sotto la lente d'ingrandimento, però, oltre a Camarda e Comotto, ci sarà anche Zeroli e Kostic, calcaitore montenegrino prelevato dal Partizan per 3,5 milioni di euro.

Difesa da rifare

Chiuso il capitolo legato all'attacco, come riferito dalla gazzetta dello Sport, la priorità dei rossoneri è legata all'arrivo di un nuovo difensore. Conormai defilato, il Milan si è buttato a capofitto su, calcaitore che il diavolo è sicuro di portare a Milano per circa 40 milioni di euro.

In caso di fumata nera, le alternative di certo non mancano: si parla di Diomande dello Sporting Lisbona, Lisandro Martinez e Leny Yoro del Liverpool, fino a Josè Gimenez dell'Atletico Madrid. Nelle ultime ore, però, sono spuntati anche Stones, ex City ora svincolato, e Tiago Gabriel del Lecce.

L'ombra di Mendes. Pulisic, addio vicino? La situazione

Dietro aspunta nuovamente lui,. Il procuratore portoghese, colui che ha reso possibile l'approdo di Ramos a Milano, sta lavorando con lo Sporting per imbastire una nuova trattativa per aromi: il ritorno di

Innesto che servirebbe a ridisegnare totalmente la trequarti rossonera. A sinistra, con Leao verso l'addio, la fiaccola passerà a Nkunku e Pulisic. Dopo le sirene del New York City però, il Milan deve fare i conti anche con il Liverpool. I Reds hanno puntato al numero 11 rossonero per il dopo Salah, insieme a Barcola e Fernandez-Pardo. Per Gerry Cardinale, però, non c'è storia: il calciatore è incedibile.