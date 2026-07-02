Mattinata intensa a casa Milan: presenti gli agenti di Jashari per parlare del futuro del centrocampista svizzero...
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Mattinata frenetica a Casa Milan. In via Aldo Rossi la giornata è iniziata presto, con un summit di mercato molto importante volto a definire i pini strategici della rosa. La dirigenza rossonera, infatti, ha ricevuto in sede gli agenti del centrocampista svizzero Ardon Jashari per fare il punto della situazione sul futuro del giovane ex Brugge.
Milan, presenti gli agenti di Jashari negli ufficiL'incontro, Anto dalla volontà dell'entourage del centrocampista, serve per capire meglio la situazione attuale. Gli agenti del calciatore vogliono, infatti, capire le reali intenzioni del club in vista della prossima stagione e, soprattutto, se il classe 2002 fa ancora parte del progetto tecnico rossonero.
Con il calciomercato entrato nel vivo, la gestione dei profili rossoneri diventa un nodo molto fondamentale. Il summit di oggi, infatti, rappresenta il primo passo per tracciare quelle che saranno le linee guida: resta da capire se per lo svizzero si spalancheranno le porte della conferma, oppure si valuteranno altre strade, con l'Atalanta che resta sempre sullo sfondo.
Maurizio Sarri, nuovo allenatore dei nerazzurri, infatti, ha individuato nello svizzero il rinforzo perfetto per il proprio centrocampo. Vedremo, dunque, nelle prossime ore, quale sarà il futuro di Ardon Jashari.
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