Il reparto su cui doveva basarsi la ricostruzione rossonera sembra essere definitivamente crollato. i colpi subiti contro Cagliari, Sassuolo, Udinese e Atalanta hanno certificato il fallimento della vecchia difesa, spingendo il Milan ad effettuare una vera e propria svolta anche qua. Con la nuova filosofia di gioco di Amorim, serve una difesa completamente nuova, capace di reggere l'urto delle ripartenza.

Calciomercato Milan, difesa da rifare

Mentre gli altri reparti danno il segno della continuità, conpronti a guidare la mediana, e l'attacco composto daè pronto a partire, la retroguardia del diavolo subirà una vera e propria epurazione: due titolari su tre cambieranno.

Della vecchia composizione difensiva rimarrà solamente un nome: Strahinja Pavlovic, considerato il calciatore perfetto per la difesa a tre di Amorim. Destino diverso invece per Gabbia, che rimarrà comunque in rosa come alternativa, ma perderà la titolarità.

Storia diversa, invece, per Fikayo Tomori. Come ricordato dalla Gazzetta dello Sport, il centrale inglese è in scadenza di contratto e, al momento, non ci sono trattative per il rinnovo. Il Milan vuole infatti monetizzare per evitare il rischio di perderlo a zero. Per il calciatore si parla, inoltre, di un ritorno in Premier League.

I rinforzi: il sogno Van Dijk, la realtà Inacio

I nuovi volti per la difesa rossonera saranno due. Tramontata definitivamente la pista che porta ad Antonio Silva, il tutto a causa del muro del Benfica, il diavolo ha scelto di virare su Goncalo Inacio dello Sporting Lisbona. Il difensore, classe 2001, ha già molta esperienza, con ben 259 presenze e 24 gol all'attivo, condividendo gli anni d'oro di Amorim in Portogallo. Sebbene la clausola di 60 milioni sia molto alta, il diavolo può portare il calcaitore a casa per una cifra vicina ai 35-40 milioni di euro.

Sullos fondo, invece, rimane sempre la pista che porta a Virgil Van Dijk, centrale e capitano del Liverpool. Il difensore olandese è in scadenza nel 2027 e il cartellino avrebbe dei costi molto ridotti: a fermare il diavolo, però, è l'ingaggio da top. L'olandese, infatti, percepisce circa 350mila sterline alla settimana, l'equivalente di più di 21 milioni di euro l'anno lordi. Dopo l'addio di Salah, infatti, è il secondo calciatore più pagato della Premier League: con i bonus, Van Dijk arriva a toccare persino i 25 milioni di sterline. Tra le varie alternative, spunta anche il nome di Tiago Gabriel del Lecce.