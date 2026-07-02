Mattinata impegnativa in Casa Milan quella di oggi, giovedì 2 luglio 2026. La dirigenza rossonera asta continuando a lavorare senza sosta sul calciomercato, cercando di dare ad Amorim una rosa su misura per lui, con al difesa destinata ad essere il reparto maggiormente colpito. Tra nuove piste dall'Inghilterra, obiettivi concreti e sogni, come quello legato a Van Dijk ecco, dunque, a voi le Top News selezionate e analizzate dalla redazione di 'PianetaMilan.it'.

Calciomercato, il nome dall'Inghilterra per la difesa

Il Milan sta valutando di ingaggiare, reduce dall'esperienza al Manchester City di Guardiola. Secondo quanto riferito da Transferfeed, il giocatore sarebbe stato proposto ai rossoneri, poiché svincolato, e rappresenterebbe un'ottima idea di mercato, ma al momento non esiste una vera e propria trattativa concreta.

Stones, apprezzato per la sua versatilità, ha però un grande scoglio: l'elevato ingaggio, pari circa a 13 milioni di sterline lordi a stagione. Oltre al Milan, sul calciatore ci sono anche Inter e Juventus.

Rivoluzione in vista anche in difesa: ecco chi saluta e chi arriva

Il Milan sta continuando la sua profonda rivoluzione. Nell'ultima parte di campionato, la difesa ha traballato moltissimo, evidenziando un forte crollo del reparto arretrato. Con il nuovo progetto di, la società vuole costruire una difesa nuova, più solida e adatta al gioco del portoghese. Nel nuovo assetto l'unico che resterà titolare sarà, mentreresterà come alternativa, perdendo però il posto da titolare.

Futuro incerto invece per Fikayo Tomori: il difensore inglese potrebbe essere ceduto a causa della sua scadenza di contratto molto vicina (tra un solo anno) e le trattative per il rinnovo sono attualmente congelate. Possibile ritorno in Premier.

Per quanto riguarda i possibili rinforzi, il Milan ha un bel taccuino di nomi:

Goncalo Inacio (favorito)

Van Dijk (il sogno)

Tiago Gabriel

John Stones

Che amarezza per i rossoneri...

Ilha chiuso un colpo davvero importante assicurandosi il talento di, che ha rifiutato le forti avance delper sposare il progetto di. I rossoneri avevano provato a convincerlo con un forte investimento economico, ma anche con l'intervento die una call con il suo entourage. Tuttavia, il giocatore ha preferito mantenere la parola data al Como.

Per il Milan, quindi, si tratta di una grandissima delusione, soprattutto perchè Liberali era stato già perso in passato a parametro zero. Il Milan, perciò, si perde per la 2 volta uno dei maggiori talenti cristallini in Serie A.

Il futuro di Pulisic

Il Milan considera Pulisic un vero e proprio pilastro e non ha intenzione di cederlo, nonostante il forte interesse del Liverpool che lo vede come erede perfetto di Momo Salah. Secondo Fabrizio Romano, il club rossonero vuole continuare con il numero 11 americano sia per ragione tecniche e di qualità, che per immagine, soprattutto legate alla sua importanza sul mercato americano. Il giocatore, però, è impegnato sul Mondiale e ha deciso, ovviamente, di rinviare qualsiasi tipo di discorso a dopo la competizione.

Nel progetto rossonero, però, una cosa è certa: Pulisic rimarrà comunque centrale. Per finanziare il mercato invece, il partente principale sembra essere proprio Rafael Leao, ormai 'separato in casa'.