Youssouf Fofana può lasciare il Milan in estate, ma il club rossonero sta già lavorando ai possibili sostituti: le ultime da Matteo Moretto
Calciomercato Milan, Fofana ha rifiutato il trasferimento al Galatasaray | VIDEO
Da pochi giorni hanno aperto ufficialmente le porte del calciomercato, e il Milan ha tanto lavoro da fare, sia in entrata che in uscita. La notizia delle ultime ore riguarda il possibile addio in estate di Youssouf Fofana, centrocampista francese classe 1999. A fornire ulteriori dettagli sulla vicenda è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano.
I numeri di Fofana al MilanArrivato dal Monaco nell'estate del 2024 per 26 milioni di euro, Fofana non è mai riuscito a consacrarsi in rossonero. Con la maglia del Milan, il centrocampista francese ha collezionato 88 presenze complessive, impreziosite da 3 gol e 13 assist, per un totale di 6.263 minuti totali in campo. Massimiliano Allegri riponeva grande fiducia nel classe 1999, ma le prestazioni nella stagione appena terminata non hanno soddisfatto le aspettative del tecnico, portando il giocatore a perdere la titolarità nella seconda parte dell'anno.
Calciomercato Milan, le parole di Moretto su FofanaQueste le parole di Moretto sulla possibile cessione di Fofana in estate:
“Gli agenti di Fofana stanno cercando una sistemazione all'estero. Il Milan è pronto ad ascoltare le offerte. Di fatto, Fofana non è al centro del progetto del nuovo allenatore. Vedremo adesso quale club si farà avanti. Al momento non ci sono trattative avanzate, ma il giocatore è ufficialmente sul mercato”.
La situazione degli altri centrocampistiOltre alla cessione di Fofana, il Milan deve gestire il futuro di altri 7 centrocampisti presenti in rosa:
- Luka Modric: in bilico tra rinnovo e ritiro
- Adrien Rabiot: Amorim punta su di lui per ricostruire la mediana
- Ardon Jashari: sarà valutato in ritiro
- Samuele Ricci: sarà valutato in ritiro
- Ruben Loftus-Cheek: probabile cessione
- Christian Comotto: sarà valutato in ritiro
- Warren Bondo: probabile cessione
Intanto, il club rossonero ha già iniziato a guardarsi intorno sul mercato per cercare alcuni possibili innesti da regalare ad Amorim.
Gli obiettivi di mercato a centrocampoIl nome in cima alla lista del tecnico portoghese per rinforzare la mediana è quello di Morten Hjulmand. Il centrocampista danese, tuttavia, è vicino all'accordo con l'Atletico Madrid. Uno scenario che costringerebbe il Milan a virare su altri obiettivi. Altri due profili che stuzzicano Ruben Amorim rispondono ai nomi di Marc Casadó, classe 2003 in uscita dal Barcellona, e Richard Rios, classe 2000 attualmente in forza al Benfica. Le vie del mercato, come sappiamo, sono infinite. Ciò significa che dalle parti di Via Aldo Rossi qualcuno potrebbe star lavorando sotto traccia a giocatori che non sono ancora noti alla stampa. Noi di PianetaMilan vi terremo aggiornati giorno per giorno su tutti i movimenti di mercato del Milan, sia in entrata che in uscita.
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