Da pochi giorni hanno aperto ufficialmente le porte del calciomercato, e il Milan ha tanto lavoro da fare, sia in entrata che in uscita. La notizia delle ultime ore riguarda il possibile addio in estate di Youssouf Fofana, centrocampista francese classe 1999. A fornire ulteriori dettagli sulla vicenda è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano.

I numeri di Fofana al Milan

Calciomercato Milan, le parole di Moretto su Fofana

“Gli agenti di Fofana stanno cercando una sistemazione all'estero. Il Milan è pronto ad ascoltare le offerte. Di fatto, Fofana non è al centro del progetto del nuovo allenatore. Vedremo adesso quale club si farà avanti. Al momento non ci sono trattative avanzate, ma il giocatore è ufficialmente sul mercato”.

La situazione degli altri centrocampisti

Luka Modric: in bilico tra rinnovo e ritiro

in bilico tra rinnovo e ritiro Adrien Rabiot: Amorim punta su di lui per ricostruire la mediana

Amorim punta su di lui per ricostruire la mediana Ardon Jashari: sarà valutato in ritiro

sarà valutato in ritiro Samuele Ricci: sarà valutato in ritiro

sarà valutato in ritiro Ruben Loftus-Cheek: probabile cessione

probabile cessione Christian Comotto: sarà valutato in ritiro

sarà valutato in ritiro Warren Bondo: probabile cessione

Arrivato dal Monaco nell'estate del 2024 per 26 milioni di euro,non è mai riuscito a consacrarsi in rossonero. Con la maglia del, il centrocampista francese ha collezionatocomplessive, impreziosite da, per un totale di 6.263 minuti totali in campo. Massimiliano Allegri riponeva grande fiducia nel classe 1999, ma le prestazioni nella stagione appena terminata non hanno soddisfatto le aspettative del tecnico, portando il giocatore a perdere la titolarità nella seconda parte dell'anno.Queste le parole disulla possibile cessione diin estate:Oltre alla cessione di, ildeve gestire il futuro di altri 7 centrocampisti presenti in rosa:

Intanto, il club rossonero ha già iniziato a guardarsi intorno sul mercato per cercare alcuni possibili innesti da regalare ad Amorim.

Gli obiettivi di mercato a centrocampo