Mattia Liberali non tornerà al Milan. Il trequartista classe 2007, cresciuto a Vismara, ha respinto la corte del club rossonero per approdare al Como. Il club di Cesc Fabregas corteggiava il ragazzo da tempo e il fascino del progetto tecnico lariano è bastato a convincerlo. Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha svelato tutte le cifre dell'operazione.

Retroscena Liberali, il Milan offriva più del Como

Moretto svela le cifre dell'operazione Liberali-Como

“Il Como pagherà al Catanzaro la clausola rescissoria da sei milioni di euro, quindi tre milioni andranno direttamente al Milan. Liberali firmerà un contratto di cinque anni con il Como, che è sempre stato in vantaggio per prenderlo. Cardinale ha fatto anche una videochiamata con il giocatore per convincerlo a tornare a Milano, ma il Como è rimasta la sua priorità. Guadagnerà un milione di euro netto a stagione più bonus. Il ragazzo svolgerà le visite mediche nelle prossime ore direttamente in Galles, dove si trova in questo momento con la Nazionale”.

Il Como è una realtà più attraente del Milan?

Champions League

Progetto tecnico giovane e ambizioso

Meno pressioni mediatiche

Ilaveva messo sul piattosia per il giocatore che per il suo agenteNella videocall con Gerry Cardinale, tuttavia,ha definito il progetto di"l'abito su misura" per completare il suo percorso di crescita. Il ragazzo ha apprezzato ildel club rossonero, che la scorsa estate lo aveva lasciato partire a parametro zero dopo dieci anni trascorsi nel settore giovanile.Questi idell'operazionesvelati daPer un giovane in rampa di lancio come, ilpotrebbe essere l'ambiente ideale. Il club lariano offre tre aspetti che ilnon avrebbe potuto garantirgli:

Aspettarsi che Liberali scegliesse il Milan era lecito, ma la vicenda ha raccontato un'altra storia. Oggi, il fascino del Diavolo non garantisce un "sì" automatico, neanche per chi in quell'ambiente ci è cresciuto. Vince la programmazione: il progetto tecnico del Como è valso più dei soldi.