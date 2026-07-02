Matteo Moretto ha svelato le cifre dell'operazione tra Como e Catanzaro per l'acquisto di Mattia Liberali: ecco lo stipendio del ragazzo e l'incasso del Milan
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Mattia Liberali non tornerà al Milan. Il trequartista classe 2007, cresciuto a Vismara, ha respinto la corte del club rossonero per approdare al Como. Il club di Cesc Fabregas corteggiava il ragazzo da tempo e il fascino del progetto tecnico lariano è bastato a convincerlo. Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha svelato tutte le cifre dell'operazione.
Retroscena Liberali, il Milan offriva più del ComoIl Milan aveva messo sul piatto un'offerta superiore rispetto a quella del Como, sia per il giocatore che per il suo agente Alessandro Lucci. Nella videocall con Gerry Cardinale, tuttavia, Liberali ha definito il progetto di Fabregas "l'abito su misura" per completare il suo percorso di crescita. Il ragazzo ha apprezzato il pentimento del club rossonero, che la scorsa estate lo aveva lasciato partire a parametro zero dopo dieci anni trascorsi nel settore giovanile.
Moretto svela le cifre dell'operazione Liberali-ComoQuesti i dettagli economici dell'operazione Liberali svelati da Matteo Moretto:
“Il Como pagherà al Catanzaro la clausola rescissoria da sei milioni di euro, quindi tre milioni andranno direttamente al Milan. Liberali firmerà un contratto di cinque anni con il Como, che è sempre stato in vantaggio per prenderlo. Cardinale ha fatto anche una videochiamata con il giocatore per convincerlo a tornare a Milano, ma il Como è rimasta la sua priorità. Guadagnerà un milione di euro netto a stagione più bonus. Il ragazzo svolgerà le visite mediche nelle prossime ore direttamente in Galles, dove si trova in questo momento con la Nazionale”.
Il Como è una realtà più attraente del Milan?Per un giovane in rampa di lancio come Mattia Liberali, il Como potrebbe essere l'ambiente ideale. Il club lariano offre tre aspetti che il Milan non avrebbe potuto garantirgli:
- Champions League
- Progetto tecnico giovane e ambizioso
- Meno pressioni mediatiche
Aspettarsi che Liberali scegliesse il Milan era lecito, ma la vicenda ha raccontato un'altra storia. Oggi, il fascino del Diavolo non garantisce un "sì" automatico, neanche per chi in quell'ambiente ci è cresciuto. Vince la programmazione: il progetto tecnico del Como è valso più dei soldi.
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