Il lungo braccio di ferro, durato oltre un mese, tra Massimiliano Allegri e il Milan per la risoluzione del contratto del tecnico livornese l'ha vinto il club di Via Aldo Rossi: lo hanno fatto presente sia il 'Corriere della Sera' sia 'Repubblica' oggi in edicola.

Lunedì 25 maggio il Milan ha esonerato Allegri, sollevandolo dall'incarico di allenatore della Prima Squadra dopo aver fallito la qualificazione all'edizione 2026-2027 della Champions League. Un licenziamento, poi, certificato via PEC - firmata dal Presidente del Milan, Paolo Scaroni - il successivo venerdì 29 maggio.

Giorni in cui, però, Allegri si metteva già d'accordo con il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il contratto di Allegri con il Milan, da 5 milioni di euro netti a stagione di stipendio, sarebbe scaduto tra un anno, il 30 giugno 2027. Con il Napoli, il tecnico toscano ha concordato uno stipendio di 4,5 netti all'anno per due stagioni, con scadenza 30 giugno 2028 e opzione sulla terza annata.

Le cifre del braccio di ferro e la linea del Milan

Pertanto, durante la trattativa per la risoluzione dell'accordo tra Allegri e il Milan, propedeutico al trasferimento dell'allenatore in Campania, il Diavolo ha sempre insistito per questa soluzione: versamento della differenza tra stipendi (500mila euro) per la stagione 2026-2027 e tanti saluti. Allegri, invece, ha insistito - con i suoi legali - per ottenere dal Diavolo una buonuscita di 5 milioni di euro.

Nella fattispecie, 2 per lui e 3 per i suoi collaboratori, decaduti tutti nel momento del suo esonero. Le diverse posizioni economiche hanno bloccato la trattativa per settimane prima della svolta definitiva.

Voce Economica Richiesta iniziale Allegri Accordo finale (linea Milan) Buonuscita allenatore 2 milioni di euro 0 euro (Rinuncia del tecnico) Buonuscita staff tecnico 3 milioni di euro 0 euro (Tranne Trombetta e Dolcetti) Ultimo Emolumento - Mensilità di giugno 2026 Nuovo Contratto Napoli - 4,5 milioni netti/anno fino al 2028 + opzione

L'accordo finale senza buonuscita

Alla fine, ha vinto la linea del Milan: il rapporto si è esaurito con il versamento dell'ultima mensilità, quella di giugno 2026, per Allegri ed ai componenti dello staff che vanno via con lui (tranne Maurizio Trombetta e Aldo Dolcetti).

Nessuna buonuscita e, a quanto pare, Allegri avrebbe anche rinunciato a qualcosa dal punto di vista economico pur di liberarsi ed approdare a Napoli dopo un mese di stand-by.