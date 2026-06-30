Dal 3-5-2 di Massimiliano Allegri al 3-4-2-1 di Rúben Amorim, dal punto di vista tattico, al Milan cambierà tutto nella stagione 2026-2027. Dal modulo di gioco con due punte, ad un sistema che prevede due trequartisti a piedi invertiti dietro un punto di riferimento centrale. Motivo per cui il Diavolo modificherà in maniera sostanziale il suo reparto avanzato in questo calciomercato estivo.

L'idea di Rúben Amorim è quella di giocare con Christopher Nkunku e Christian Pulisic dietro Gonçalo Ramos, ma con un Milan impegnato in tre competizioni (Serie A, Europa League e Coppa Italia) serviranno almeno altrettanti giocatori pronti a dare il cambio a quei tre e a giocarsi con loro, partita dopo partita, un posto da titolare nella formazione del Diavolo.

La priorità Francisco Trincão e i rapporti con Mendes

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Obiettivo di mercato Rendimento ultima stagione Valutazione / Contratto Ruolo nello scacchiere Francisco Trincão (Sporting) 13 gol e 18 assist in 54 partite 40 milioni di euro (Scadenza 2030) Priorità: trequartista destro mancino Mattia Liberali (Catanzaro) 4 gol e 4 assist in 30 partite Clausola di riacquisto al 50% Alternativa a Trincão per Amorim

I numeri di Trincão e l'alternativa Liberali

Secondo 'Tuttosport', per il ruolo di trequartista destro di piede mancino, il Milan ha come priorità l'acquisizione di, classe 1999, portoghese dello Sporting Lisbona che Amorim conosce molto bene per averlo avuto alle proprie dipendenze nelle fila dei 'Leões'. Sotto contratto con il club lusitano fino al 30 giugno 2030, Trincão costa 40 milioni di euro.Il suo procuratore è, in ottimi rapporti con il Milan: ciò potrebbe favorire l'approdo del giocatore in rossonero. Per lui si tratterebbe del secondo, grande salto in carriera dopo quello - fallito - di qualche stagione fa al Barcellona. All'epoca, forse, era troppo giovane. Ora, però, Trincão è pronto e maturo per una chance in una big del calcio europeo come il Milan.Lo testimoniano anche i numeri: nell'ultima stagione con lo Sporting Lisbona, ha messo a segnotra campionato, Champions League e coppe nazionali. Alternativa a Trincão può essere rappresentata da, chedopo la separazione - burrascosa - di un anno fa.