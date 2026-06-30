La clamorosa notizia di calciomercato rivelata da Gianluca Di Marzio ('Sky Sport') nella serata di ieri è stata confermata, questa mattina, anche da 'La Gazzetta dello Sport': Mattia Liberali potrebbe far ritorno al Milan in questa sessione estiva ad appena un anno di distanza dal suo addio ai colori rossoneri.

Nell'estate 2025, come si ricorderà, il Milan aveva ceduto Mattia Liberali a titolo definitivo gratuito al Catanzaro, riservandosi, però, il 50% sulla futura rivendita del cartellino del giocatore. Con le 'Aquile', il ragazzo di Lissone aveva firmato un contratto fino al 30 giugno 2029 con una clausola risolutoria di appena 6 milioni di euro.

Il che vuol dire che il Milan, volendo, potrebbe riportarsi il giocatore a casa versando al club calabrese soltanto 3 milioni di euro. Lo farà? Il nuovo allenatore, Rúben Amorim, ci spera.

La concorrenza e i numeri della stagione a Catanzaro

Liberali in queste settimane è uno dei giovani giocatori italiani maggiormente corteggiati: Juventus e Napoli seguono l'evolversi della sua situazione; Bologna, Lazio e Fiorentina ci hanno fatto più di un pensiero.

Ma sono Como e Sassuolo le due società che, più di tutte, sono pronte a investire 6 milioni di euro su di lui alla luce dell'ottima stagione trascorsa in Serie B a Catanzaro (4 gol e 4 assist in 30 presenze tra campionato e Coppa Italia). Nelle intenzioni dei lariani e dei neroverdi, Liberali sarebbe la prima alternativa a Nico Paz e Domenico Berardi.

Club interessati Status / Intenzioni di mercato Costo potenziale operazione Milan Vuole esercitare il riacquisto su richiesta di Amorim 3 milioni di euro (grazie al 50% di sconto) Como & Sassuolo Pronte a pagare l'intera clausola come prima alternativa 6 milioni di euro Juve, Napoli, Bologna, Lazio, Fiorentina Sondaggi e monitoraggio della situazione 6 milioni di euro

Il fattore Rúben Amorim e il riscatto rossonero

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Ma il Milan - dietro precisa indicazione di Amorim - sta provando a far saltare il banco ed a convincere tanto il ragazzo quanto il suo agente- a scegliere nuovamente il rossonero per proseguire il suo percorso di crescita.La gestione di Liberali, nella stagione 2024-2025, dopo l'esordio in Serie A con Paulo Fonseca, non era stata delle migliori: per quello la decisione di andare via.

Ora, però, potrebbe rientrare a Milano con un ruolo non necessariamente secondario. Nel nuovo modulo di Amorim, il 3-4-2-1 e tre competizioni da giocare, potrebbe avere le sue chance di mettersi in mostra.