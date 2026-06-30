Preso Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro più bonus e sistemato per ora l'attacco, il Milan - in questi primi giorni di calciomercato estivo - si sta concentrando sull'acquisizione del nuovo difensore centrale titolare per l'allenatore Rúben Amorim. E qualche nome inizia già ad emergere in accostamento al club di Via Aldo Rossi.

Ha fatto un po' il punto della situazione, in un video pubblicato questa mattina sul suo canale ufficiale su 'YouTube', il giornalista sportivo esperto di calciomercato, Fabrizio Romano. "Il Milan sta lavorando per provare ad accontentare Rúben Amorim. Sul nome di António Silva: non resulta né un accordo con il giocatore, né una trattativa partita con il Benfica, con il club che ha fatto sapere di non aver avuto alcun tipo di contatto con il Milan", ha subito sottolineato Romano a proposito dei recenti 'rumors' sul centrale portoghese classe 2003.

La smentita per António Silva e la pista Gonçalo Inácio

Potrebbe, però, essere un altro portoghese il nome giusto per rinforzare la retroguardia del Diavolo. Questo perché non c'è soltanto Trevoh Chalobah (che piace anche a Como e Inter) sul taccuino dei dirigenti del Milan,, ma, secondo Romano, nella lista di tre-quattro nomi che i rossoneri stanno vagliando per rinforzare la difesa figura anche quello di

Classe 2001, portoghese dello Sporting Lisbona, in passato è stato molto vicino al Liverpool. "Per il momento non è partito un discorso vero e proprio - ha specificato Romano nel suo video -. Difensore centrale, di piede mancino, nome importante da tempo nel giro del mercato internazionale, con i costi che hanno sempre limitato un po' il suo trasferimento. Gonçalo Inácio va tenuto lì, in quella lista di tre difensori da tenere in considerazione, non è l'unico, ma è uno dei nomi di cui si sta parlando al Milan e che Amorim conosce molto bene".

Obiettivo difesa Dati cronologici e statistici Valutazione / status mercato António Silva (Benfica) Classe 2003, centrale portoghese Smentito: nessun contatto o accordo Gonçalo Inácio (Sporting) 46 presenze, 3 gol, 3 assist (4.007 minuti) Inserito nella lista dei 3-4 nomi (Valore: ~40 mln) Trevoh Chalobah (Chelsea) Difensore centrale monitorato Piace anche a Como e Inter

I numeri e la valutazione del centrale dello Sporting

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Nell'ultima stagione, con la maglia dei 'Leões', Gonçalo Inácio ha disputato 4.007' diluiti in 46 presenze tra campionato, Champions League e coppe nazionali, con 3 gol e 3 assist al suo attivo.Per il popolare sito web 'transfermarkt', la sua valutazione di mercato - considerando la scadenza contrattuale fissata al- è di almeno. Una cifra importante, per il concittadino di Rafael Leão, ma sicuramente congrua al valore del giocatore.