L'acquisto di Gonçalo Ramos per 74 milioni di euro più bonus dal PSG ha ridefinito le gerarchie del calciomercato del Milan, colmando la casella del centravanti titolare con l'investimento più oneroso della storia del club.

Risolta la priorità offensiva, l'attenzione della dirigenza di Via Aldo Rossi si sposta strategicamente sulla linea difensiva. Come vi avevamo anticipato nelle scorse ore, il profilo cerchiato in rosso sul taccuino del Milan è quello di António Silva, gioiello del Benfica.

Il muro del Benfica e la mediazione di Jorge Mendes

Nelle ultime ore l'agente del centrale portoghese,, ha avuto un confronto diretto a Lisbona con la dirigenza delle Aquile per esplorare i margini della trattativa. L'esito dell'incontro ha confermato la rigidità del club lusitano, che non ha concesso il via libera al trasferimento.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, non si tratterebbe però di una chiusura tombale. Il Benfica sta provando a percorrere la strada del rinnovo contrattuale per spegnere le sirene milaniste.

Allo stato attuale, il classe 2003 percepisce un ingaggio da 1,5 milioni di euro con una scadenza fissata al 30 giugno 2027. La controproposta presentata dal club prevede un sostanzioso adeguamento economico e un prolungamento fino al 30 giugno 2031.

Il presidente dei portoghesi, l'ex stella rossonera Manuel Rui Costa, ha chiarito la propria posizione finanziaria: la valutazione iniziale di 20 milioni di euro ipotizzata da Mendes per fluidificare l'operazione con il Milan è considerata insufficiente.

Giocatore Contratto attuale Proposta Benfica Valutazione Mendes António Silva Scadenza 2027 (1.5 mln/anno) Scadenza 2031 (con aumento) ~20 milioni di euro

Le pressioni di Marco Silva e la volontà del giocatore

Un fattore determinante nella resistenza del Benfica è rappresentato dal nuovo allenatore, fresco di insediamento dopo l'esperienza al Fulham. Il tecnico considera António Silva il pilastro imprescindibile per l'assetto tattico presente e futuro e sta esercitando forti pressioni sulla società affinché non venga ceduto.

Dall'altra parte, il calciatore manifesta una forte attrazione verso il progetto tecnico del Milan, dove troverebbe una spiccata colonia di connazionali. Consapevole dello status contrattuale e del peso specifico delle scadenze, il classe 2003 sa di detenere una forte leva negoziale nelle dinamiche con la propria società.

La strategia del Milan e le variabili di mercato

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La dirigenza del Milan adotta una strategia di attesa: il fattore temporale gioca psicologicamente a sfavore del Benfica, costretto a gestire il pressing del calciatore e del suo entourage. Tuttavia, l'area tecnica rossonera mantiene aperti canali paralleli per evitare di farsi cogliere impreparata.Come sottolineato dalla rosea, lo scouting del Diavolo continua a monitorare profili alternativi nel reparto arretrato. Le manovre complessive rimangono strettamente connesse al destino di: una eventuale uscita del difensore inglese modificherebbe i piani, portando potenzialmente alla necessità di inserire due nuovi centrali di spessore nell'organico rossonero.