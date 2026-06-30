Il calciomercato estivo del Milan non si ferma alle sole piste portoghesi. Con la sessione ufficialmente aperta, la dirigenza di Via Aldo Rossi continua a scandagliare il mercato internazionale alla ricerca del profilo ideale per rinforzare il reparto difensivo da mettere a disposizione del nuovo allenatore Rúben Amorim. L'ultima suggestione porta direttamente in Premier League, precisamente a Londra.

La rivelazione di Nicolò Schira: c'è anche il Milan su Chalobah

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira , il Milan ha manifestato interesse per, difensore centrale classe 1999 di proprietà del. Il calciatore inglese, attualmente impegnato con la propria selezione Nazionale ai Mondiali, potrebbe rappresentare la principale e solidissima alternativa ad António Silva del Benfica, qualoranon dovesse crollare nelle prossime ore.

Chalobah ha già aperto alla prospettiva di un trasferimento nel campionato italiano, affascinato dall'idea di calcare i campi della Serie A e di seguire le orme di altri difensori britannici che a Milano sponda rossonera hanno trovato la propria consacrazione, come Fikayo Tomori.

Il prezzo fissato dal Chelsea e la ricca concorrenza italiana

La richiesta del Chelsea : per far partire il centrale a titolo definitivo, la richiesta oscilla tra i 35 e i 40 milioni di euro .

: per far partire il centrale a titolo definitivo, la richiesta oscilla tra i . L'offensiva del Como : la società lariana ha rotto gli indugi presentando una prima proposta ufficiale da 25 milioni di euro, rispedita però al mittente poiché ritenuta distante dalle pretese londinesi.

: la società lariana ha rotto gli indugi presentando una prima proposta ufficiale da 25 milioni di euro, rispedita però al mittente poiché ritenuta distante dalle pretese londinesi. L'inserimento dell'Inter: anche i nerazzurri restano alla finestra, monitorando la situazione da vicino per capire i margini di un eventuale inserimento.

L'identikit tattico per lo scacchiere di Amorim

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La trattativa con i Blues non si preannuncia tuttavia in discesa. Il club londinese valuta molto il cartellino del difensore cresciuto nella propria Academy e ha già iniziato a ricevere i primi sondaggi ufficiali dall'Italia. La situazione di mercato intorno a Chalobah è caratterizzata da dinamiche economiche ben precise:Il Milan sta compiendo le proprie valutazioni interne sulla fattibilità dell'operazione, conscio che Chalobah per caratteristiche fisiche e duttilità si sposerebbe perfettamente con i dettami tattici del nuovo corso. Destro di piede, dotato di grande impatto atletico e abilità nel gioco aereo, il centrale inglese sa disimpegnarsi sia in una linea difensiva a quattro che come braccetto destro in una retroguardia a tre.Proprio quest'ultima attitudine lo renderebbe un innesto ideale per il modulodi, che fa dell'aggressività e della capacità di impostazione dei difensori due capisaldi fondamentali del proprio credo calcistico. Nelle prossime ore si capirà se il Milan deciderà di rompere gli indugi per presentare un'offerta ufficiale al Chelsea, provando così a sorpassare le dirette concorrenti italiane.