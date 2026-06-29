Si sta parlando moltissimo, in queste ore frenetiche, di un probabile e imminente approdo di António Silva al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. I quotidiani sportivi italiani tracciano una strada in netta discesa, parlando infatti di un'intesa di massima già trovata tra il difensore centrale, assistito dal potente agente Jorge Mendes, e il club rossonero.

La versione italiana: cifre e dettagli del piano di Mendes

Struttura contrattuale : accordo quinquennale con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2031.

: accordo quinquennale con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2031. Ingaggio per il calciatore: stipendio da 3 milioni di euro netti a stagione.

Secondo le ricostruzioni circolate nel nostro Paese, l'accordo con il giocatore classe 2003 sarebbe impostato su parametri finanziari ben precisi:

Per quanto riguarda i costi legati al cartellino, la regia dell'operazione sarebbe interamente nelle mani di Mendes, atteso proprio oggi a Lisbona per un summit di mercato con la dirigenza del Benfica. L'obiettivo del procuratore è sfruttare la scadenza contrattuale del ragazzo (30 giugno 2027) per spingere le "Aquile" ad accettare una proposta da 20 milioni di euro, toccando al massimo i 25 milioni di euro includendo i bonus nella cifra complessiva.

La risposta del Portogallo: le smentite di 'A Bola' e 'Record'

Questo è lo scenario che si racconta con insistenza in Italia. A quanto pare, però, i colleghi portoghesi descrivono una versione dei fatti totalmente discordante e decisamente meno ottimistica per il Diavolo. Secondo quanto riferito con forza da A Bola , infatti, al momento il Milan non rappresenterebbe una vera e propria minaccia per il Benfica nella corsa ad António Silva.

Il noto quotidiano sportivo lusitano smentisce in modo categorico l'idea di un affondo concreto da parte della dirigenza di Via Aldo Rossi, specialmente alle cifre che circolano sui media italiani. Secondo la testata portoghese:

Il Milan punterebbe a investire cifre inferiori rispetto a quelle paventate.

L'allenatore rossonero Rúben Amorim avrebbe in realtà altre priorità in cima alla sua lista per rinforzare la rosa.

in cima alla sua lista per rinforzare la rosa. Il club presieduto dall'ex rossonero Manuel Rui Costa spera ancora concretamente di blindare il difensore con il rinnovo del contratto.

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A rincarare la dose si aggiunge l'analisi di un altro popolare quotidiano sportivo portoghese, Record . Secondo questa ricostruzione, il nuovo allenatore del Benfica,, considera il numero 4 una pedina insostituibile e fondamentale per lo scacchiere tattico della stagione 2026-2027, motivo per cui non avrebbe alcuna intenzione di privarsene.

Anche seguendo questa seconda fonte estera, la strategia della società di Lisbona appare chiara: convincere António Silva a ignorare le sirene di mercato milanesi e a firmare il prolungamento, mantenendolo così fermamente al centro del progetto tecnico del "Glorioso" anche per le stagioni a venire.