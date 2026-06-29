Se la scorsa è stata a tutti gli effetti la settimana del nuovo attaccante (con l'operazione per Gonçalo Ramos virtualmente chiusa con il PSG per 74 milioni di euro più bonus, in attesa solo dell'ufficialità), quella che inizia oggi per il Milan sarà la settimana del difensore. L'obiettivo dichiarato della dirigenza rossonera è António Silva, promettente centrale classe 2003 in forza al Benfica.

L'asse con Jorge Mendes e l'ok del giocatore

A fare il punto sulla trattativa è il Corriere dello Sport oggi in edicola. António Silva, esattamente come il connazionale Gonçalo Ramos, fa parte della scuderia di. Il Diavolo sta intessendo rapporti sempre più profondi con il potente procuratore lusitano in questa sessione estiva di calciomercato. In queste ore è previstasul fronte difensivo: il giovane centrale ha già accettato di buon grado la destinazione, manifestando la volontà di lasciare il Portogallo per sposare il progetto del Milan in Italia.

La situazione contrattuale con le "Aquile" agevola i piani dei rossoneri:

Scadenza del contratto : 30 giugno 2027.

: 30 giugno 2027. Rinnovo impossibile : il giocatore ha già risposto negativamente alla proposta presentata dal Presidente del Benfica, l'ex rossonero Manuel Rui Costa.

: il giocatore ha già risposto negativamente alla proposta presentata dal Presidente del Benfica, l'ex rossonero Manuel Rui Costa. Valutazione di mercato: il costo dell'operazione per il Milan si attesta tra i 20 e i 25 milioni di euro.

La richiesta di Rúben Amorim e la collocazione tattica

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Presenze totali : 41 partite disputate tra campionato, Champions League e coppe nazionali.

: 41 partite disputate tra campionato, Champions League e coppe nazionali. Minuti giocati : ben 3.116' sul terreno di gioco.

: ben 3.116' sul terreno di gioco. Contributo in zona gol: una rete e un assist messi a referto.

Esattamente come accaduto per l'innesto in attacco, anche l'eventuale sbarco a Milano di António Silva porta la firma impressa di. Il numero 4 del Benfica rappresenta una precisa richiesta del tecnico rossonero, convinto dei margini di miglioramento del ragazzo a dispetto di un'ultima stagione in patria non brillantissima agli ordini di José Mourinho.I numeri complessivi dell'annata del difensore restano comunque specchio di una grande continuità d'impiego:

Amorim considera António Silva, per caratteristiche fisiche e tecniche, il profilo ideale per agire da titolare nella linea a tre del suo scacchiere tattico, incentrato sul modulo 3-4-2-1.