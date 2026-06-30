Il Milan è alla ricerca di almeno un difensore centrale forte in questa sessione estiva di calciomercato (due se sarà ceduto Fikayo Tomori) e ai rossoneri è stato offerto - almeno questo è quanto scrivono in Inghilterra e riportano questa mattina su 'Corriere dello Sport' e 'Tuttosport' - l'inglese John Stones.

Classe 1994, attualmente impegnato ai Mondiali con l'Inghilterra di Thomas Tuchel, Stones è cresciuto nel settore giovanile del Barnsley e dopo essere esploso in Premier League con l'Everton, tra il 2013 e il 2016, ha vissuto il suo momento di gloria massima nelle dieci stagioni trascorse nelle fila del Manchester City.

295 presenze, con 19 gol e 9 assist al suo attivo e un palmarès di ben 20 trofei, tra cui spiccano 6 titoli nazionali, una Champions League, una Supercoppa Europea e una Coppa del Mondo per Club. Oggi, 30 giugno, termina il suo contratto con i 'Citizens' ed è alla ricerca di una nuova esperienza professionale.

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I numeri di Stones e i due grandi dubbi del Milan

Parametro d'analisi Dati e storico calciatore Valutazione critica / ostacoli Status contrattuale Scadenza 30 giugno (Parametro Zero) Opportunità di mercato a costo cartellino nullo Palmarès e presenze 295 gare, 19 gol, 9 assist, 20 trofei vinti Profilo di assoluto spessore internazionale Tenuta fisica Soltanto 1.144 minuti di gioco in 18 presenze Primo dubbio: giocatore soggetto a molti infortuni Richiesta d'ingaggio 8 milioni di euro netti a stagione (sondaggio Napoli) Secondo dubbio: parametri fuori tetto per il Milan

Sull'operazione Stones-Milan, di fatto, i dubbi sono principalmente due: il primo è sulla tenuta fisica del giocatore, soggetto a numerosi infortuni (appena 1.144' di gioco in 18 presenze nell'ultima annata); il secondo è di natura economica, visto che quando lo aveva sondato il Napoli, qualche tempo fa, la richiesta di stipendio era stata di 8 milioni di euro netti a stagione.

Le prossime settimane chiariranno se la dirigenza rossonera deciderà di approfondire i contatti per il centrale inglese (che è nel mirino anche dei facoltosi club della Saudi Pro League) o se preferirà virare su profili dalle pretese economiche più contenute e con maggiori garanzie fisiche.