Alla fine Hjulmand non vestirà il rossonero. Il mediano ex Lecce infatti è a un passo dal firmare con l'Atletico Madrid, grande rivale del Milan in questa sessione di mercato.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, le trattative con gli spagnoli sarebbero ormai in fase avanzata, con il centrocampista danese che avrebbe già trovato un accordo totale con i Colchoneros. Manca invece l'intesa con lo Sporting, che per il proprio capitano chiede 50 milioni, cifra alla quale arriverà l'Atletico, offrendo 45 milioni di parte fissa più 5 di bonus e portandolo così a Madrid. Nonostante non si sia ancora raggiunto un accordo definitivo, i portoghesi avrebbero autorizzato Hjulmand a non presentarsi per il ritiro pre-stagionale, indice del prossimo raggiungimento di un intesa per il suo trasferimento.

Niente da fare quindi per il Milan, che aveva individuato in lui il profilo giusto per rinforzare il centrocampo di Amorim, l'allenatore che lo lanciò in Portogallo e lo trasformò nel giocatore che è ora.

I dati della sua carriera

Il Lecce lo prelevò, con una "Corvinata" del proprio direttore, per soli 170 mila euro dall'Admira Wacker, squadra austriaca nella quale era approdato dopo essersi svincolato dal settore giovanile del Copenaghen. Arrivato in Salento, ha mostrato subito il proprio talento e si è pian piano preso il centrocampo dei giallorossi: intotali ha fornito, ma il suo ruolo sulla mediana va ben oltre l'apporto offensivo, arrivando pered essendo in grado di fermare con una facilità disarmante le ripartenza degli avversari. Il suolo ha reso un elemento imprescindibile per quel Lecce e poi, per lo Sporting.

Ceduto ai portoghesi per 20 milioni, Morten Hjulmand si è preso la fascia da capitano in tempi record, indice anche delle sue abilità come leader oltre che coi piedi. Con lo Sporting si è riscoperto come giocatore utile anche in fase offensiva, siglando ben 10 reti e 12 assist in 141 partite con la squadra di Lisbona.

Perché sarebbe servito al Milan

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Hjulmand sarebbe stato un. Il tecnico portoghese lo apprezzava particolarmente ai tempi dello Sporting, tanto da diventare irrinunciabile nelle rotazioni dei portoghesi. L'allenatore lusitano ha richiesto infatti un centrocampista conda inserire nella mediana rossonera e il danese avrebbe ricoperto quel ruolo alla perfezione.Ora ci sarà da capire su chi punterà il Milan a centrocampo. Le opzioni interne non mancano, ma scarseggiano i giocatori in grado di dare l'equilibrio difensivo richiesto:potrebbe tornare in posizione più arretrata, ma le voci che lo vedono lontano dal Milan potrebbero cancellare il suo nome dalle opzioni. Rimarrebbero, che pur avendo caratteristiche diverse, potrebbero reinventarsi in chiave leggermente più difensiva.

Con tutta probabilità, però, a centrocampo servirà attendere le cessioni per capire quale sarà il futuro del Milan in questa zona di campo: ciò che è certo, è che Hjulmand sarebbe stato perfetto per i rossoneri.