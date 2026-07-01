Niente Nizza per l'ex dirigente del Milan Geoffrey Moncada: la trattativa per il ruolo di direttore sportivo è sfumata
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Lo scorso 25 maggio, Moncada è stato licenziato dal Milan dopo otto stagioni a servizio del club rossonero. Insieme a lui hanno lasciato Via Aldo Rossi anche l’ex allenatore Massimiliano Allegri, l’ex direttore sportivo Igli Tare e l’ex amministratore delegato. Già da prima dell’esonero, si sono sparse diverse voci su un presunto accordo tra Moncada e il Nizza. Le indiscrezioni rivelate da ‘L'Équipe’, però, cambiano tutto.
Moncada al Nizza, salta tuttoL'avventura di Geoffrey Moncada al Nizza si interrompe prima di iniziare. Secondo quanto riferito da ‘L'Équipe’, l'ex dirigente del Milan non assumerà l'incarico di direttore sportivo del club francese.
Nelle ultime settimane, Moncada aveva già avviato la pianificazione del mercato del Nizza. Sicuro del proprio tesseramento, l'ex direttore tecnico rossonero aveva persino contribuito nella scelta del nuovo allenatore, Olivier Pantaloni.
I migliori colpi di MoncadaTra le migliori operazioni di Moncada al Milan spiccano l'acquisto di Mike Maignan, prelevato dal Lille per sostituire Donnarumma, e l'operazione per portare Pierre Kalulu in rossonero per appena 500 mila euro. A queste si aggiunge Tijjani Reijnders, seguito dai tempi dell'AZ Alkmaar che ha giocato due stagioni di altissimo livello a Milano per poi generare una plusvalenza da oltre 30 milioni.
Le scommesse che hanno deluso le aspettativeNel corso degli anni, Moncada ha puntato anche su diverse scommesse che hanno deluso le aspettative dei tifosi del Milan. Tra queste si inseriscono i profili di Yacine Adli, Aster Vranckx, Marko Lazetic e Warren Bondo, giocatori che per ragioni differenti non hanno fornito un contributo duraturo al progetto sportivo rossonero.
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