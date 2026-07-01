VIDEO - Milan, Moncada firma autografi e parla di Ibra e Taremi | PM News

Lo scorso 25 maggio, Moncada è stato licenziato dal Milan dopo otto stagioni a servizio del club rossonero. Insieme a lui hanno lasciato Via Aldo Rossi anche l’ex allenatore Massimiliano Allegri, l’ex direttore sportivo Igli Tare e l’ex amministratore delegato. Già da prima dell’esonero, si sono sparse diverse voci su un presunto accordo tra Moncada e il Nizza. Le indiscrezioni rivelate da ‘L'Équipe’, però, cambiano tutto.

Moncada al Nizza, salta tutto

L'avventura dialsi interrompe prima di iniziare. Secondo quanto riferito da ‘L'Équipe’, l'ex dirigente delnon assumerà l'incarico di direttore sportivo del club francese.

Nelle ultime settimane, Moncada aveva già avviato la pianificazione del mercato del Nizza. Sicuro del proprio tesseramento, l'ex direttore tecnico rossonero aveva persino contribuito nella scelta del nuovo allenatore, Olivier Pantaloni.

I migliori colpi di Moncada

Le scommesse che hanno deluso le aspettative

Tra le migliori operazioni dialspiccano l'acquisto di, prelevato dal Lille per sostituire Donnarumma, e l'operazione per portarein rossonero per appena 500 mila euro. A queste si aggiunge, seguito dai tempi dell'AZ Alkmaar che ha giocato due stagioni di altissimo livello a Milano per poi generare una plusvalenza da oltre 30 milioni.Nel corso degli anni,ha puntato anche su diverse scommesse che hanno deluso le aspettative dei tifosi del. Tra queste si inseriscono i profili di, giocatori che per ragioni differenti non hanno fornito un contributo duraturo al progetto sportivo rossonero.