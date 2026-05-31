Il giallo del contratto e la beffa della mancata buonuscita—
Secondo le ultime indiscrezioni, lo stato d'animo di Moncada si lega a un duplice retroscena economico e contrattuale che ha cancellato anni di pianificazione in poche ore:
Il bilancio di Moncada al Milan: luci e ombre del player trading—
L'operato del dirigente francese in rossonero si chiude con un bilancio diviso a metà, specchio di una filosofia basata sugli algoritmi e sulla ricerca del talento internazionale in giovane età.
Futuro in Ligue 1: trattativa avanzata con il Nizza—
Il futuro professionale di Moncada è però già pronto a ripartire dalla Francia. La sua nazione di origine, in cui aveva iniziato la carriera come capo match analyst e osservatore del Monaco. È infatti in fase avanzata la trattativa per il suo approdo al Nizza.
La realtà della Costa Azzurra, militante in Ligue 1, viene vista dagli analisti come l'ambiente ideale per le caratteristiche del dirigente. Al Nizza, Moncada potrà tornare a focalizzarsi sulla sua principale competenza. Ovvero, lo scouting puro e l'individuazione di profili low-cost ad alto potenziale. Potrà così lavorare lontano dai riflettori e dalle pressioni esasperate dei risultati a breve termine imposte da una piazza esigente come quella milanista.
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