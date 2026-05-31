Geoffrey Moncada ha lasciato il Milan molto amareggiato: è saltato il rinnovo triennale e niente buonuscita. Per lui c'è la pista di un ritorno in Ligue 1 per lavorare al Nizza. Scopri i dettagli della situazione in questo articolo

La rivoluzione totale attuata dal proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, ha lasciato sul campo eccellenze e figure storiche dell'ultimo ciclo rossonero. Tra le interruzioni di rapporto più dolorose c'è senza dubbio quella con Geoffrey Moncada. Il dirigente francese, classe 1986, saluta il Milan dopo sette anni e mezzo di servizio, vissuti prima come responsabile dello scouting (2019-2023) e poi come direttore tecnico (2023-2026), ruolo ereditato dopo il licenziamento di Paolo Maldini.