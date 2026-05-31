Il caos societario in cui è precipitato il Milan dopo la clamorosa epurazione di massa rischia di travalicare i confini del campo e trasformarsi in un clamoroso rebus burocratico. La sconfitta interna contro il Cagliari (1-2) del 24 maggio, costata la qualificazione alla prossima Champions League, ha innescato la reazione a catena del proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, che il giorno successivo ha licenziato in tronco Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, Igli Tare e Massimiliano Allegri.