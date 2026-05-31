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Clamoroso Milan, arriva la telefonata della FIGC: “Scadenza il 16 giugno, attenti a cosa rischiate”

Gerry Cardinale managing partner RedBird e proprietario AC Milan
Il Milan senza dirigenza riceve l'ultimatum dalla FIGC: iscrizione in Serie A entro il 16 giugno. Ecco cosa rischia il club di Via Aldo Rossi con il vuoto di potere attuale
Daniele Triolo Redattore 

Il caos societario in cui è precipitato il Milan dopo la clamorosa epurazione di massa rischia di travalicare i confini del campo e trasformarsi in un clamoroso rebus burocratico. La sconfitta interna contro il Cagliari (1-2) del 24 maggio, costata la qualificazione alla prossima Champions League, ha innescato la reazione a catena del proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, che il giorno successivo ha licenziato in tronco Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, Igli Tare e Massimiliano Allegri.

Tuttavia, il vuoto di potere generatosi a Casa Milan ha fatto scattare un campanello d'allarme ai vertici istituzionali del calcio italiano. Come svelato dal Corriere della Sera, dai palazzi del governo calcistico è partita una telefonata urgente indirizzata ai manager di Via Aldo Rossi, contenente un "remind" vitale: presentare tutta la documentazione per l'iscrizione al campionato di Serie A entro la scadenza perentoria del 16 giugno.

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Il rischio amministrativo: chi firma i documenti del Milan?

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L'avvertimento della FIGC non è una semplice formalità, ma evidenzia un problema strutturale gravissimo in una fase di totale azzeramento dei vertici operativi. La criticità si articola su due livelli normativi:

  • Il problema della firma legale: con il licenziamento dell'amministratore delegato Furlani, il club si ritrova momentaneamente privato della figura dotata dei poteri di rappresentanza e firma legale necessari per sottoscrivere gli atti federali e fideiussori.

  • I controlli Covisoc: i criteri legali ed economici per l'ammissione alla Serie A non ammettono deroghe temporali. L'assenza di un management operativo legittimato rischia di rallentare la produzione dei bilanci e delle garanzie bancarie richieste.

    • Casting ad oltranza: la strategia ad interim di Cardinale

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    Mentre gli uomini di fiducia di RedBird, Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimović, proseguono i casting per individuare i sostituti dell'area tecnica e sportiva, la priorità assoluta deve forzatamente spostarsi sulla continuità amministrativa.

    L'ipotesi di un conferimento di poteri straordinari ad interim a Calvelli (o al Presidente Paolo Scaroni) appare l'unica strada percorribile per evitare che il vuoto gestionale si traduca in sanzioni amministrative o, nello scenario peggiore, in punti di penalizzazione da scontare nella stagione 2026-2027. La corsa contro il tempo per mettere in sicurezza il club è ufficialmente iniziata.

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