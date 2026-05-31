Il rischio amministrativo: chi firma i documenti del Milan?—
L'avvertimento della FIGC non è una semplice formalità, ma evidenzia un problema strutturale gravissimo in una fase di totale azzeramento dei vertici operativi. La criticità si articola su due livelli normativi:
Casting ad oltranza: la strategia ad interim di Cardinale—
Mentre gli uomini di fiducia di RedBird, Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimović, proseguono i casting per individuare i sostituti dell'area tecnica e sportiva, la priorità assoluta deve forzatamente spostarsi sulla continuità amministrativa.
L'ipotesi di un conferimento di poteri straordinari ad interim a Calvelli (o al Presidente Paolo Scaroni) appare l'unica strada percorribile per evitare che il vuoto gestionale si traduca in sanzioni amministrative o, nello scenario peggiore, in punti di penalizzazione da scontare nella stagione 2026-2027. La corsa contro il tempo per mettere in sicurezza il club è ufficialmente iniziata.
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