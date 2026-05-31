Quasi scaduto l'ultimatum di Gerry Cardinale: al Milan è scontro tra il ticket Ralf Rangnick-Oliver Glasner, promosso da Massimo Calvelli e la pista Arne Slot-Ramón Planes caldeggiata, invece, da Zlatan Ibrahimović. Ecco cosa sta succedendo

Il countdown dei 7-10 giorni fissato lunedì 25 maggio dal proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, è ufficialmente scaduto. Dopo i licenziamenti in tronco del vecchio management (Furlani, Moncada, Tare e Allegri), le caselle di amministratore delegato, direttore tecnico, direttore sportivo e allenatore del Milan per la stagione 2026-2027 rimangono per ora clamorosamente vuote. Dietro questo apparente immobilismo non c'è una mancanza di idee, ma una profonda guerra di potere interna che sta spaccando il club in due fazioni contrapposte. Tanto per cambiare.