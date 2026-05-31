La fazione Calvelli: il modello tedesco e la filosofia delle "Tre K"—
A guidare la prima corrente è Massimo Calvelli, uomo di fiducia di Cardinale in RedBird ed ex CEO dell'ATP, accostato alla carica di amministratore delegato del Milan ad interim. La sua strategia prevede l'importazione del modello calcistico di stampo teutonico, basato sui precetti di Ralf Rangnick.
Rangnick, atteso domani da un cruciale summit con la Federazione austriaca per discutere il rinnovo come CT, è il perno di una filosofia costruttiva che si fonda su tre pilastri imprescindibili, le cosiddette "Tre K":
Se Rangnick dovesse accettare la direzione tecnica, il prescelto per la panchina rossonera sarebbe Oliver Glasner (fresco vincitore della Conference League con il Crystal Palace e già atteso dal Milan martedì per un colloquio), con il giovane Matthias Jaissle come prima alternativa.
La fazione Ibrahimović: l'asse strategico con la scuderia Pimenta—
Sull'altro fronte dello scacchiere siede Zlatan Ibrahimović. Lo svedese, dopo aver avallato la "rivoluzione di maggio" che ha azzerato la vecchia dirigenza, non ha alcuna intenzione di ricoprire un ruolo di facciata e reclama centralità assoluta nelle decisioni sportive. Per questo motivo, Ibra si oppone alla centralizzazione dei poteri richiesta da Rangnick.
La controproposta di Ibrahimović si sviluppa lungo l'asse strategico guidato dalla potente agente Rafaela Pimenta, erede dell'impero di Mino Raiola. Il ticket alternativo prevede:
Il nodo cruciale: perché Zlatan teme l'ombra di Rangnick—
Come rivelato dal Corriere della Sera, il motivo del veto di Ibrahimović è di natura prettamente politica. Rangnick, per legarsi al Milan, esige carta bianca assoluta: controllo totale sulla scelta del tecnico, sull'area scouting, sulle strategie di calciomercato e sulle giovanili. Un'egemonia a 360 gradi che finirebbe per depotenziare la figura di Ibrahimović, lasciandogli nuovamente le mani legate proprio nel momento in cui intende imprimere il suo marchio sul nuovo Milan.
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