Nonostante la totale convergenza sulla parola, Allegri non ha ancora apposto la firma sul nuovo contratto con la società azzurra. Il motivo dello stallo risiede nella differenza economica tra i 5 milioni netti che il tecnico avrebbe percepito nel suo ultimo anno di contratto a Milano e i 4,5 milioni offerti da Aurelio De Laurentiis. L'entourage dell'allenatore pretende che il fondo RedBird copra questa differenza di 500mila euro netti, pari a circa un milione di euro al lordo , sotto forma di incentivo all'esodo (buonuscita).

Secondo quanto dettagliato da La Gazzetta dello Sport , questa specifica fattispecie era già regolata nero su bianco da un patto siglato un anno fa tra l'ex tecnico e la precedente dirigenza milanista. Tuttavia, l'attuale management di Casa Milan fa filtrare una linea di totale fermezza: il club rossonero non intende sborsare alcuna cifra aggiuntiva. Ritenendo forse come il passaggio immediato a una diretta concorrente estingua di fatto ogni pendenza morale.

Avvocati al tavolo dopo il ponte del 2 giugno

La risoluzione formale del contenzioso è temporaneamente congelata a causa della pausa istituzionale per la Festa della Repubblica. A partire da lunedì 3 giugno, gli studi legali che curano gli interessi di Allegri, del Milan e del Napoli si riuniranno. L'obiettivo è trovare una transazione che sblocchi i contratti senza adire le vie legali. Permettendo così al Napoli di annunciare il nuovo allenatore e al Milan di formalizzare - eventualmente - l'ingaggio della nuova struttura tecnica guidata da Ralf Rangnick.