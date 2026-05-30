La cacciata in tronco di Massimiliano Allegri, decretata dal proprietario di RedBird Gerry Cardinale subito dopo il fallimento Champions contro il Cagliari, ha aperto ufficialmente il casting per la panchina del Milan. Il Senior AdvisorZlatan Ibrahimović ha avviato una fitta serie di consultazioni internazionali per trovare la guida idonea al nuovo ciclo. Nelle ultime ore sono sfumati definitivamente i profili di Andoni Iraola (promesso sposo del Bayer Leverkusen) e di Xavi Hernández, intenzionato ad attendere la panchina della Nazionale spagnola dopo la kermesse mondiale.