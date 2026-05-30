Oliver Glasner: bacheca internazionale e identità tattica—
Austriaco, classe 1974, Glasner si appresta a lasciare il Crystal Palace dopo un ciclo storico che lo ha consacrato a livello globale. Nel giro di dodici mesi, il tecnico ha infatti guidato le Eagles alla conquista di una FA Cup, di un Community Shield e, nel recente match infrasettimanale, della Conference League. Questo eccezionale palmarès inglese si aggiunge alla UEFA Europa League già vinta nel 2022 sulla panchina dell'Eintracht Francoforte. Il suo profilo incarna perfettamente la filosofia di gioco verticale e l'intensità richieste dal progetto RedBird, rendendolo il candidato principale e più pronto per il salto di qualità definitivo in una big europea.
L'alternativa Jaissle e l'ostacolo della clausola araba—
L'altro grande contendente per la panchina rossonera è Matthias Jaissle, attuale allenatore dell'Al-Ahli. Il giovane tecnico tedesco (38 anni) ha appena scritto la storia del calcio asiatico conquistando la sua seconda Champions League asiatica consecutiva alla guida del club saudita. La pista che porta a Jaissle appare tuttavia più complessa sul piano economico rispetto a quella di Glasner. Per liberarlo dal contratto che lo lega alla società di Gedda, il Milan dovrebbe infatti esercitare una clausola risolutoria fissata a 6 milioni di euro, fattore che al momento lo colloca un gradino dietro al collega austriaco nelle preferenze societarie.
Il DNA condiviso: la scuola di formazione Rangnick—
Il legame profondo tra Rangnick e i due candidati affonda le radici nella comune esperienza nella galassia calcistica Red Bull. Nel 2012, fu proprio l'attuale DT in pectore del Milan a intercettare Glasner al Salisburgo — dove ricopriva un ruolo prettamente dirigenziale — convincendolo a intraprendere la carriera da allenatore sul campo.
Un percorso analogo ha vissuto Jaissle, che dopo essere stato un calciatore di Rangnick ai tempi dell'Hoffenheim, fu spinto dallo stesso mentore nel 2015 a guidare le selezioni giovanili del Salisburgo. L'imminente faccia a faccia tra la dirigenza e l'entourage di Glasner chiarirà se la panchina del Milan verrà affidata al primo erede designato della scuola del Gegenpressing.
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