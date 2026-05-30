Il Milan ha sciolto le riserve per la propria rinascita societaria, decidendo di affidare le chiavi dell'area sportiva a Ralf Rangnick. L'architetto dei successi di Hoffenheim e Lipsia è pronto ad accettare l'incarico di direttore tecnico in Via Aldo Rossi, ma ha ribadito a Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird, le proprie inderogabili condizioni: pieni poteri decisionali, totale autonomia d'azione sul calciomercato e nessuna interferenza gestionale da parte degli altri quadri dirigenziali.