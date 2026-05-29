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RASSEGNA STAMPA

Milan, Ibrahimovic contro tutti: l’ambiente lo contesta ma Cardinale lo blinda

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Nonostante l'ambiente rossonero sia contro allo svedese, il patron rossonero Gerry Cardinale blinda la sua posizione
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Zlatan Ibrahimovic, ex bomber svedese, si ritrova ancora una volta da solo contro tutti. Una situazione non proprio positiva, ma che ha già affrontato innumerevoli volte sul campo nelle vesti di calciatore. Nonostante gran parte dell'ambiente rossonero abbia manifestato il proprio nervosismo dopo le ultime decisioni prese, lo svedese va avanti comunque a testa alta. Il motivo? Secondo la Tuttosport, gode della stima di Gerry Cardinale, che lo considera il suo braccio destro.

Milan, il legame con Cardinale

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Il quotidiano punta i riflettori su una stima che supera davvero il lato sportivo. Cardinale segue molto Ibrahimovic, considerando la sua persona anche al di fuori degli affari legati al mondo dello sport, un vero e proprio amico oltre che collega lavorativo. Questa forte stima, infatti, rende la posizione di Ibrahimovic blindata.

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Il tempo scorre e le paure aumentano. Ad Ibrahimovic, infatti, aspettano dei gironi molto frenetici a Casa Milan prima di abbandonare momentaneamente Milano e volare negli USA per commentare il Mondiale. C'è una questione, però, molto importante da risolvere il prima possibile: il nodo lato alla scelta della nuova guida tecnica.

Se dovesse arrivare Ralf Rangnick nelle vesti di direttore tecnico, la scelta dell'allenatore spetterebbe proprio a lui. Come già detto precedentemente, il tedesco ha già delle eventuali preferenze: si parla infatti di Jaissle dell'Al-Ahli e di Mauricio Pochettino, attuale allenatore della Nazionale Statunitense.

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