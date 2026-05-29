Missione allenatore prima del Mondiale—
Il tempo scorre e le paure aumentano. Ad Ibrahimovic, infatti, aspettano dei gironi molto frenetici a Casa Milan prima di abbandonare momentaneamente Milano e volare negli USA per commentare il Mondiale. C'è una questione, però, molto importante da risolvere il prima possibile: il nodo lato alla scelta della nuova guida tecnica.
Se dovesse arrivare Ralf Rangnick nelle vesti di direttore tecnico, la scelta dell'allenatore spetterebbe proprio a lui. Come già detto precedentemente, il tedesco ha già delle eventuali preferenze: si parla infatti di Jaissle dell'Al-Ahli e di Mauricio Pochettino, attuale allenatore della Nazionale Statunitense.
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