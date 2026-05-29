Il Milan è pronto a consegnare le chiavi del proprio futuro a Ralf Rangnick. Il manager tedesco, attuale allenatore dell'Austria, è il profilo scelto per andare a ricoprire il ruolo di direttore dell'area tecnica rossonera: la risposta definitiva, infatti, è attesa in tempi davvero molto brevi, ma filtra tanto ottimismo. Nel frattempo 'il professore' ha già stilato una serie di condizioni e, soprattutto, tracciato delle linee guida per la scelta del nuovo condottiero: due volti in pole.