C'è, tuttavia, un grande scoglio da superare: l'allenatore ha un contratto col club arabo fino al 2027, ma l'entourage del tecnico si è subito attivato per valutare eventuali margini di separazione.
Milan, l'idea Pochettino stuzzica—
La seconda via, invece, porta il nome di Mauricio Pochettino. L'allenatore argentino, Commissario Tecnico degli Stati Uniti, rappresenta un usato sicuro di spessore internazionale, capace di gestire al meglio la pressione derivante da un club come il Milan.
Secondo le ultime indiscrezioni, nella giornata di ieri ci sarebbero stati dei contatti diretti con l'allenatore. La pista Pochettino affascina molto il Milan, che si garantirebbe un profilo con un grandissimo bagaglio europeo, avendo già guidato top club come Tottenham e Chelsea.
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