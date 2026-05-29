C'è un solo traguardo che in Casa Milan è proprio obbligatorio: la qualificazione in Champions League. una missione da centrare per forza di cose, unendo il massimo impegno sul campo rispettando comunque i parametri economici imposti dal club rossonero. Eppure, se analizziamo la storia recente del club di Via Aldo Rossi, quella che dovrebbe essere una costante è risultato essere un vero e proprio cammino ad ostacoli. Nelle ultime 13 stagioni, il diavolo ha centrato l'Europa che conta solo in quattro occasioni e sempre con lo stesso uomo in panchina: Stefano Pioli.