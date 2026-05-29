Rangnick, infatti, andrebbe a ricoprire il ruolo di Direttore dell'area tecnica, dove però vorrebbe avere carta bianca e forti poteri decisionali. L'allenatore infatti vorrebbe decidere ogni ruolo nell’organigramma: dall'allenatore al direttore sportivo, passando anche per la gestione del settore giovanile.

Ai dirigenti rossoneri avrebbe chiesto di poter avere libertà decisionale su tutto, proprio come ai tempi del Lipsia e del Salisburgo, dove l'allenatore è riuscito a valorizzare moltissimi talenti e, di conseguenza, a generare diverse plusvalenze. Entrambe le parti, infatti, dovrebbero incontrarsi nuovamente nelle prossime ore. Ma se Rangnick dovesse firmare, la costruzione della dirigenza avverrebbe a distanza?

I possibili allenatori — Il manager tedesco ha già in mente una lista di allenatori da suggerire al Milan. Tra i vari nomi presenti risulta esserci anche Matthias Jaissle dell'Al Ahli, vincitore di due Champions Asiatiche. Il calcio del tedesco, infatti, è Inn linea con quanto richiesto dal club: fa giocare le squadre in modo offensivo, con ritmi elevati, pressing e tassazioni molto rapide. L'unica cosa negativa è che Jaissle ha un contratto davvero molto oneroso con il club arabo e, per liberarlo, bisognerà trovare un accordo col club rossonero.

Tuttavia, Jaissle non è l'unico. Presente anche Oliver Glasner, ex Crystal Palace. Sullo sfondo, invece, resta anche Xavi, ex Barcellona. Nelle scorse ore, invece, Andoni Iraola ha lasciato definitivamente il Bournemouth, ma ha bocciato il progetto del Milan. Nonostante gli incontri, il tecnico spagnolo è in trattativa con altre società.