Il terremoto societario che ha portato all'azzeramento dei vertici operativi del Milan (Furlani, Moncada, Tare e Allegri) non ha sortito l'effetto di placare la contestazione della piazza. Al contrario, la tifoseria rossonera ha spostato il focus della protesta direttamente sul proprietario e managing partner del fondo RedBird, Gerry Cardinale, e sul suo Senior Advisor, Zlatan Ibrahimović, accusati di aver creato un pericoloso vuoto di potere gestionale proprio alla vigilia della cruciale sessione estiva di calciomercato.