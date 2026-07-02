Tonali e il possibile ritorno al Milan: "Se un giorno ci sarà l'opportunità, ne parleremo"

Nonostante il trasferimento al Tottenham, Sandro Tonali continua a far sognare i tifosi rossoneri. Nell'intervista ai nostri microfoni, il centrocampista bresciano ha dichiarato di voler tornare al Milan un giorno. Poche ore dopo, il giocatore ha rincarato la dose ai microfoni dell'ANSA parlando di un imminente colloquio con Paolo Maldini.

Il trasferimento di Tonali al Tottenham

Le parole di Tonali dopo il trasferimento al Tottenham

“Ho sensazioni molto positive. La trattativa è stata lunga perché il Newcastle voleva accontentarmi, mentre noi volevamo garantire loro le migliori condizioni economiche possibili. Ci siamo lasciati davvero bene”.

Il ruolo di De Zerbi

“Se ho scelto il Tottenham, gran parte del merito è di Roberto De Zerbi. Per me rappresenta molto come bresciano, come amico e soprattutto come allenatore. È stato fondamentale in questa scelta. Non dico che sia tutto merito suo, ma una gran parte sì”.

La scelta di vita e la famiglia

“Dietro questa decisione c’è anche una scelta di vita. Abbiamo vissuto gli ultimi tre anni a Newcastle, ma adesso le cose sono cambiate: c'è un figlio di mezzo”.

La nuova vita al Tottenham e il Mondiale

“Il Tottenham viene da due stagioni difficili, quindi deve essere tutto nuovo. Il raduno non sarà semplice. A causa del Mondiale, infatti, la squadra al completo si formerà solo tra un mese. Fa male non esserci, non partecipare al Mondiale fa soffrire”.

Le parole di Tonali su Maldini

“Maldini? È una grande persona. Parlerò sicuramente con lui, che sia al Milan o in Nazionale”.

sarà un nuovo giocatore delper la cifra record di, bonus inclusi. A Londra, il centrocampista classe 2000 guadagnerà, diventando il calciatore italiano più pagato in Europa. Ilincasserà ilgenerata dal Newcastle, più un ulteriore milione di euro a titolo di contributo di solidarietà.ha iniziato l'intervista parlando dell'imminente trasferimento alSuccessivamente, l'ex centrocampista delha svelato l'importanza dell'allenatore del Tottenhamnella trattativa.ha spiegato come la decisione di trasferirsi anasca anche daSpazio anche ad un'analisi sull'ultima stagione degli 'Spurs' e sul rammarico per laPer concludere,ha parlato di, spiegando come abbia intenzione di parlarci:

Maldini potrebbe diventare il direttore tecnico della Nazionale nel nuovo corso guidato da Giovanni Malagò, anche se lo storico capitano rossonero non ha ancora dato una risposta definitiva al neo-presidente della Figc. Ad oggi, invece, non risulta alcuna possibilità di ritorno al Milan, almeno fino a che RedBird e Gerry Cardinale saranno al comando del club.