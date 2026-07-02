Il trasferimento al Tottenham, il rapporto con De Zerbi e quelle parole su Paolo Maldini che fanno sognare i tifosi del Milan: l'intervista a Sandro Tonali
Tonali e il possibile ritorno al Milan: "Se un giorno ci sarà l'opportunità, ne parleremo"
Nonostante il trasferimento al Tottenham, Sandro Tonali continua a far sognare i tifosi rossoneri. Nell'intervista ai nostri microfoni, il centrocampista bresciano ha dichiarato di voler tornare al Milan un giorno. Poche ore dopo, il giocatore ha rincarato la dose ai microfoni dell'ANSA parlando di un imminente colloquio con Paolo Maldini.
Il trasferimento di Tonali al TottenhamTonali sarà un nuovo giocatore del Tottenham per la cifra record di 116 milioni di euro, bonus inclusi. A Londra, il centrocampista classe 2000 guadagnerà 10 milioni di euro netti a stagione, diventando il calciatore italiano più pagato in Europa. Il Milan incasserà il 10% della plusvalenza generata dal Newcastle, più un ulteriore milione di euro a titolo di contributo di solidarietà.
Le parole di Tonali dopo il trasferimento al TottenhamTonali ha iniziato l'intervista parlando dell'imminente trasferimento al Tottenham.
“Ho sensazioni molto positive. La trattativa è stata lunga perché il Newcastle voleva accontentarmi, mentre noi volevamo garantire loro le migliori condizioni economiche possibili. Ci siamo lasciati davvero bene”.
Il ruolo di De ZerbiSuccessivamente, l'ex centrocampista del Milan ha svelato l'importanza dell'allenatore del Tottenham Roberto De Zerbi nella trattativa.
“Se ho scelto il Tottenham, gran parte del merito è di Roberto De Zerbi. Per me rappresenta molto come bresciano, come amico e soprattutto come allenatore. È stato fondamentale in questa scelta. Non dico che sia tutto merito suo, ma una gran parte sì”.
La scelta di vita e la famigliaTonali ha spiegato come la decisione di trasferirsi a Londra nasca anche da esigenze familiari.
“Dietro questa decisione c’è anche una scelta di vita. Abbiamo vissuto gli ultimi tre anni a Newcastle, ma adesso le cose sono cambiate: c'è un figlio di mezzo”.
La nuova vita al Tottenham e il MondialeSpazio anche ad un'analisi sull'ultima stagione degli 'Spurs' e sul rammarico per la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale.
“Il Tottenham viene da due stagioni difficili, quindi deve essere tutto nuovo. Il raduno non sarà semplice. A causa del Mondiale, infatti, la squadra al completo si formerà solo tra un mese. Fa male non esserci, non partecipare al Mondiale fa soffrire”.
Le parole di Tonali su MaldiniPer concludere, Tonali ha parlato di Paolo Maldini, spiegando come abbia intenzione di parlarci: "al Milan o in Nazionale".
“Maldini? È una grande persona. Parlerò sicuramente con lui, che sia al Milan o in Nazionale”.
Maldini potrebbe diventare il direttore tecnico della Nazionale nel nuovo corso guidato da Giovanni Malagò, anche se lo storico capitano rossonero non ha ancora dato una risposta definitiva al neo-presidente della Figc. Ad oggi, invece, non risulta alcuna possibilità di ritorno al Milan, almeno fino a che RedBird e Gerry Cardinale saranno al comando del club.
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