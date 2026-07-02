Il Milan ha deciso, Rafael Leao lascerà il club in estate: la richiesta dei rossoneri e le possibili formule dell'operazione
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Giornata proficua a Casa Milan, dove la dirigenza ha definito le linee guida in vista dell'estate. In mattinata, in Via Aldo Rossi si sono presentati gli agenti di Ardon Jashari e Warren Bondo, per avere maggiori informazioni sul futuro dei propri assistiti. Nel pomeriggio, invece, il club rossonero ha preso una decisione definitiva su Rafael Leao, destinato a lasciare Milano in estate.
Le recenti dichiarazioni di LeaoNelle recenti interviste rilasciate in Portogallo, Leao ha espresso più di una volta la propria volontà di lasciare il Milan per intraprendere una nuova esperienza all'estero. In particolare, il giocatore gradirebbe trasferirsi in Premier League o in Liga. Dalle parti di Via Aldo Rossi, tuttavia, non si registrano ancora offerte ufficiali per il portoghese.
Leao ai saluti, la richiesta del Milan
Al momento per #RafaLeao il Milan vuole almeno 60/70mln, ma valuta anche un prestito molto oneroso con obbligo di riscatto 💰🔴⚫️@PianetaMilan— Stefano Bressi (@StefanoBressi) July 2, 2026
La redazione di PianetaMilan apprende che il Milan valuta Leao tra i 60 e i 70 milioni di euro. La dirigenza ritiene la richiesta congrua con il reale valore del calciatore, reduce da una stagione caratterizzata da 10 gol e 3 assist in 31 presenze. Una cifra importante, ma in linea con la spesa effettuata dal club rossonero per l'acquisto di Gonçalo Ramos, pagato 74 milioni di eruo più bonus.
Leao può partire anche in prestitoCome appreso da PianetaMilan, la cessione a titolo definitivo non è l'unica opzione per Leao. La dirigenza del Milan sta valutando anche un trasferimento in prestito (molto) oneroso con obbligo di riscatto, per permettere all'eventuale acquirente di rimandare la spesa alla prossima estate. Esclusa, al momento, la possibilità che Leao parte in prestito con diritto, dato che il club rossonero non ha intenzione di ritrovarsi il giocatore in rosa la prossima estate.
Le squadre alla finestraNonostante ancora non siano arrivate offerte ufficiali per Leao, ci sono tre club europei che stanno monitorando attentamente la situazione. In Turchia, Fenerbahce e Beşiktaş sono sulle tracce del giocatore da diverso tempo, ma il portoghese preferirebbe restare in uno dei top cinque campionati europei. Nelle ultime ore, dall'Inghilterra arrivano indiscrezioni su un presunto interesse da parte del Tottenham, che ha da poco chiuso l'acquisto di Sandro Tonali per 116 milioni di euro.
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