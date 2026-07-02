Giornata proficua a Casa Milan, dove la dirigenza ha definito le linee guida in vista dell'estate. In mattinata, in Via Aldo Rossi si sono presentati gli agenti di Ardon Jashari e Warren Bondo, per avere maggiori informazioni sul futuro dei propri assistiti. Nel pomeriggio, invece, il club rossonero ha preso una decisione definitiva su Rafael Leao, destinato a lasciare Milano in estate.

Le recenti dichiarazioni di Leao

Leao ai saluti, la richiesta del Milan

Al momento per #RafaLeao il Milan vuole almeno 60/70mln, ma valuta anche un prestito molto oneroso con obbligo di riscatto 💰🔴⚫️@PianetaMilan — Stefano Bressi (@StefanoBressi) July 2, 2026

Nelle recenti interviste rilasciate in Portogallo,ha espresso più di una volta la propria volontà di lasciare ilper intraprendere una nuova esperienza all'estero. In particolare, il giocatore gradirebbe trasferirsi ino in. Dalle parti di Via Aldo Rossi, tuttavia, non si registrano ancora offerte ufficiali per il portoghese.

La redazione di PianetaMilan apprende che il Milan valuta Leao tra i 60 e i 70 milioni di euro. La dirigenza ritiene la richiesta congrua con il reale valore del calciatore, reduce da una stagione caratterizzata da 10 gol e 3 assist in 31 presenze. Una cifra importante, ma in linea con la spesa effettuata dal club rossonero per l'acquisto di Gonçalo Ramos, pagato 74 milioni di eruo più bonus.

Leao può partire anche in prestito

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