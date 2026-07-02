Giornata piena di manovre di mercato a Casa Milan, dove la dirigenza ha avuto diversi colloqui con gli agenti di alcuni calciatori. Il club rossonero ha preso una decisione sul futuro di Rafael Leao, fissando anche il prezzo e le possibili formule della cessione. Stabilito anche il destino di Warren Bondo, destinato a lasciare Milano a una cifra 'speciale'. Più dubbi su Ardon Jashari e Youssouf Fofana, su cui Ruben Amorim ha posto un veto momentaneo, in attesa del ritiro estivo che prenderà il via il prossimo 12 luglio.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Bondo ai saluti, spunta il prezzo

lascerà Milano a titolo definitivo e il club rossonero ha fissato il prezzo del classe 2003, di rientro dal prestito alla Cremonese. Stando a quanto riferito da, la richiesta delper il centrocampista francese dovrebbe aggirarsi intorno agli

Una somma che genererebbe una minusvalenza nelle casse del club, che 18 mesi spese 15 milioni per strapparlo al Monza, ma che permette a potenziali acquirenti di farsi avanti. Al momento, non si registrano squadre interessate al centrocampista francese, ma la notizia del prezzo fissato dalla società rossonera potrebbe attirare nuovi ammiratori.

Milan, la verità su Jashari

Il Milan, in mattinata, ha incontrato gli agenti dia Casa Milan per fare il punto della situazione sul suo futuro. Nel corso del summit, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la dirigenza del diavolo ha ribadito la volontà di puntare sul centrocampista, ritenuto un elemento importante nel nuovo progetto di Amorim. Tuttavia, il tecnico lusitano vuole prima valutare da vicino il giovane, per poi capire come procedere.

La nostra sensazione è che l'unico intoccabile di Amorim a centrocampo sia Adrien Rabiot, mentre tutti gli altri dovranno conquistarsi la fiducia del tecnico portoghese nel corso del ritiro estivo che prenderà il via il prossimo 12 luglio a Milanello.

Fofana può partire, ma prima Amorim vuole vederlo da vicino

Così come per Jashari,vuole esaminare da vicino ancheprima di prendere una decisione. La redazione di, apprende che, a differenza dello svizzero, anche durante il periodo di valutazione il club rossonero continuerà a prendere in considerazione eventuali offerte per il francese.

Matteo Moretto reputa Fofana già sul mercato:

“Il Milan è pronto ad ascoltare offerte per Fofana, che non è al centro del progetto del nuovo allenatore. Al momento non ci sono trattative avanzate, ma il giocatore è ufficialmente sul mercato”.

Il Milan fissa il prezzo di Leao

Nel pomeriggio, il club rossonero ha preso una decisione definitiva su, destinato a lasciare Milano in estate. La redazione diapprende che ilvaluta il portoghese tra iLa dirigenza sta valutando anche un trasferimento in, per permettere all'eventuale acquirente di rimandare la spesa alla prossima estate. Una cifra importante, ma in linea con la spesa effettuata dalla società per l'acquisto di, pagato 74 milioni di eruo più bonus.