Calciomercato, il Milan non molla Mario Gila della Lazio: le ultime sul futuro del difensore spagnolo classe 2000
Calciomercato Milan, Gila il nome giusto per la difesa rossonera?
Per mesi vi abbiamo raccontato come il nome in cima alla lista di Igli Tare e Massimiliano Allegri per rinforzare la difesa fosse quello di Mario Gila. Il licenziamento di entrambi dello scorso 25 giugno sembrava aver fatto definitivamente tramontare questa pista, con il giocatore in trattativa avanzata con il Napoli. Stando a quanto riferito da 'Tuttomercatoweb.it', tuttavia, sembra che il club rossonero abbia deciso di fare un altro tentativo per il centrale spagnolo classe 2000 in uscita dalla Lazio.
La conferma di Gianluca Di MarzioIntervenuto a 'Calciomercato - L'Originale', Gianluca Di Marzio ha confermato l'indiscrezione lanciata da 'TMW'. Il noto esperto di mercato ha aggiunto che il Milan ha riavviato i contatti con il suo agente Alejandro Camano, che qualche settimana fa ha rilasciato un'intervista esclusiva ai nostri microfoni per chiarire il futuro di Mario Gila.
La stagione di Gila alla LazioNella stagione appena terminata, Gila si è definitivamente consacrato come uno dei migliori difensori in Serie A. Il centrale classe 2000 ha collezionato 36 presenze complessive con la maglia della Lazio, per un totale di quasi 3.000 minuti in campo. Lo spagnolo è uno specialista dei duelli a terra, come testimoniano i 76 duelli vinti su 113 totali, per una percentuale di successo del 67,3% che lo rendono il quarto miglior giocatore del nostro campionato in questo fondamentale. Davanti a lui soltanto Rensch (70,7%), Tiago Gabriel (68,2%) e Gaspar (68,2%).
Milan, la richiesta della Lazio per GilaNonostante il contratto in scadenza nel 2027, Claudio Lotito non ha alcuna intenzione di fare sconti sul prezzo di Mario Gila. La richiesta della Lazio parte da 30 milioni di euro: una cifra elevata, ma giustificata della clausola del 50% sulla futura rivendita che spetta al Real Madrid. Difficile pensare che il Milan possa fare uno sforzo economico del genere per un calciatore che tra 12 mesi si libererebbe a parametro zero, ma non sono escluse controfferte per provare ad abbassare le pretese del club biancoceleste.
La concorrenza del NapoliUn altro ostacolo nella trattativa è rappresentato dall'agguerrita concorrenza del Napoli, che da diverse settimane sta trattando con la Lazio. Stando a quanto riferito da 'SportMediaset', il club azzurro avrebbe già raggiunto un accordo verbale con Gila sulla base di un contratto quinquennale fino al 2031 a 2,6 milioni di euro netti a stagione. La società campana può contare sulla presenza di Massimiliano Allegri in panchina: uno dei più grandi estimatori del centrale spagnolo, che aveva avviato contatti diretti con il giocatore già ai tempi del Milan.
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