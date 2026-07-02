Per mesi vi abbiamo raccontato come il nome in cima alla lista di Igli Tare e Massimiliano Allegri per rinforzare la difesa fosse quello di Mario Gila. Il licenziamento di entrambi dello scorso 25 giugno sembrava aver fatto definitivamente tramontare questa pista, con il giocatore in trattativa avanzata con il Napoli. Stando a quanto riferito da 'Tuttomercatoweb.it', tuttavia, sembra che il club rossonero abbia deciso di fare un altro tentativo per il centrale spagnolo classe 2000 in uscita dalla Lazio.

La conferma di Gianluca Di Marzio

La stagione di Gila alla Lazio

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La concorrenza del Napoli