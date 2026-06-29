Definito l'acquisto di Gonçalo Ramos, il prossimo colpo del Milan sarà un difensore. Ruben Amorim ha chiesto a Gerry Cardinale un profilo di livello in grado di adattarsi alle sue idee di gioco e ha già indicato alcuni profili su cui puntare. Il mercato riserva sempre tante sorprese, ma al momento, i nomi più caldi sono quelli di António Silva e Tiago Gabriel. La redazione di PianetaMilan ha analizzato le statistiche dei due giocatori per provare a capire chi potrebbe adattarsi meglio al sistema di Amorim.

Milan, chi sono António Silva e Tiago Gabriel

è un difensore centrale portoghese nato nel 2003. Il suo profilo sembrerebbe essere quello in cima alla lista del, anche se dal Portogallo frenano sulle voci di una trattativa avanzata. Silva è un perno delda quando ha 18 anni, come testimoniano le oltre 200 presene già collezionate con il club di Lisbona. Si tratta di un giocatore abile in fase di impostazione e nei duelli aerei. Il suo procuratore è: lo stesso di Gonçalo Ramos e di Tiago Gabriel.

Classe 2004, Tiago Gabriel ha appena terminato la sua prima stagione in Serie A con la maglia del Lecce. Eusebio Di Francesco ha subito consegnato al giocatore le chiavi della difesa, come dimostrano le 37 presenze e i 3220 minuti in campo. Le prestazioni del difensore portoghese hanno attirato le attenzioni di diversi club, con Pantaleo Corvino pronto a scatenare un'asta internazionale per generare l'ennesima plusvalenza della sua carriera.

António Silva-Tiago Gabriel: il confronto

Età: António Silva 22 anni | Tiago Gabriel 21 anni

António Silva 22 anni | Tiago Gabriel 21 anni Altezza: António Silva 187 cm | Tiago Gabriel 194 cm

António Silva 187 cm | Tiago Gabriel 194 cm Partite giocate (Titolare/Media minuti): António Silva 25 (75 min) | Tiago Gabriel 37 (87 min)

António Silva 25 (75 min) | Tiago Gabriel 37 (87 min) Minuti totali nella stagione 2026/2027: António Silva 1858 | Tiago Gabriel 3220

Heatmap

Entrambi hanno giocato in unanella stagione appena terminata.è stato schierato principalmente sul centrodestra, mentreè stato impiegato maggiormente sul centrosinistra. La posizione nellaè anche frutto del diverso sistema di gioco delle due squadre. Il, infatti, gioca un calcio offensivo e di possesso in Liga Portugal, mentre ilè spesso costretto a chiudersi in Serie A. In questo senso, ildipotrebbe adottare un sistema di gioco più simile a quello del club portoghese

Tiago Gabiel-Antonio Silva, Heat Map a confronto (Sofascore.com)

Possesso palla

Passaggi riusciti (Percentuale di precisione): António Silva 1212 (88,4%) | Tiago Gabriel 1544 (84,2%)

António Silva 1212 (88,4%) | Tiago Gabriel 1544 (84,2%) Lanci lunghi accurati (Precisione %): António Silva 3,6 a partita (56,2%) | Tiago Gabriel 1,8 a partita (47,5%)

António Silva 3,6 a partita (56,2%) | Tiago Gabriel 1,8 a partita (47,5%) Tocchi totali registrati: António Silva 1640 | Tiago Gabriel 2415

António Silva 1640 | Tiago Gabriel 2415 Palle perse (Media a partita): António Silva 7,1 | Tiago Gabriel 5,0

Fase Offensiva

Gol segnati (Expected Goals - xG Totale): António Silva 1 (1,97 xG) | Tiago Gabriel 2 (3,60 xG)

António Silva 1 (1,97 xG) | Tiago Gabriel 2 (3,60 xG) xG in porta (xGOT): António Silva 1,55 | Tiago Gabriel 2,90

António Silva 1,55 | Tiago Gabriel 2,90 Tiri totali (Fuori bersaglio / In porta a partita): António Silva: 0,3 fuori specchio / 0,2 nello specchio | Tiago Gabriel: 0,4 fuori specchio / 0,1 nello specchio

António Silva: 0,3 fuori specchio / 0,2 nello specchio | Tiago Gabriel: 0,4 fuori specchio / 0,1 nello specchio Occasioni totali create (Grandi occasioni create): António Silva 10 (1) | Tiago Gabriel 4 (0)

António Silva 10 (1) | Tiago Gabriel 4 (0) Assist forniti (Expected Assists - xA Totale): António Silva 1 (1,21 xA) | Tiago Gabriel 0 (0,14 xA)

António Silva 1 (1,21 xA) | Tiago Gabriel 0 (0,14 xA) Grandi occasioni fallite: António Silva 2 | Tiago Gabriel 4

Fase difensiva

Azioni difensive totali: António Silva 155 | Tiago Gabriel 315

António Silva 155 | Tiago Gabriel 315 Intercettazioni (Media a partita): António Silva 1,2 | Tiago Gabriel 1,2

António Silva 1,2 | Tiago Gabriel 1,2 Contrasti / Tackles (Media a partita): António Silva 1,2 | Tiago Gabriel 1,7

António Silva 1,2 | Tiago Gabriel 1,7 Rinvii / Spazzate (Clearances totali): António Silva 87 | Tiago Gabriel 244 (6,6 a partita)

António Silva 87 | Tiago Gabriel 244 (6,6 a partita) Tiri respinti (Media a partita): António Silva 0,4 | Tiago Gabriel 0,6

António Silva 0,4 | Tiago Gabriel 0,6 Palle recuperate complessive: António Silva 67 | Tiago Gabriel 172

António Silva 67 | Tiago Gabriel 172 Dribbling subiti (Totale in stagione): António Silva 10 (0,4 a partita) | Tiago Gabriel 15 (0,4 a partita)

António Silva 10 (0,4 a partita) | Tiago Gabriel 15 (0,4 a partita) Rigori concessi: António Silva 2 | Tiago Gabriel 0

Efficacia nei Duelli e Disciplina

Dribbling riusciti (Percentuale di successo): António Silva 0,2 a partita (62,5%) | Tiago Gabriel 0,0 a partita (100%)

António Silva 0,2 a partita (62,5%) | Tiago Gabriel 0,0 a partita (100%) Duelli a terra vinti (Percentuale di successo): António Silva 2,2 a partita (61,1%) | Tiago Gabriel 2,8 a partita (68,2%)

António Silva 2,2 a partita (61,1%) | Tiago Gabriel 2,8 a partita (68,2%) Duelli aerei vinti (Percentuale di successo): António Silva 2,4 a partita (58,7%) | Tiago Gabriel 3,4 a partita (66,3%)

António Silva 2,4 a partita (58,7%) | Tiago Gabriel 3,4 a partita (66,3%) Falli commessi / Falli subiti (Media a partita): António Silva: 1,0 fatti / 0,8 subiti | Tiago Gabriel: 0,8 fatti / 1,1 subiti

António Silva: 1,0 fatti / 0,8 subiti | Tiago Gabriel: 0,8 fatti / 1,1 subiti Cartellini Gialli / Rossi: António Silva 6 gialli (0 rossi) | Tiago Gabriel 7 gialli (0 rossi)

L'analisi delle statistiche

Dalle statistiche emerge comeoffra maggiori garanzie in fase difensiva, mentregoda di maggiore qualità in fase di impostazione. Inoltre, il difensore del Lecce non si è ancora mai misurato con un calcio più offensivo, né con le grandi squadre europee in Champions League.predilige i centrali abili in costruzione, per sviluppare le trame di gioco dal basso anche quando gli avversari alzano la pressione. Tuttavia, per diventare il profilo ideale per la retroguardia di, Silva deve aumentare la propria affidabilità in fase di non possesso.