Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, giornalista sportivo esperto di calciomercato, il Milan ha trovato un accordo totale con António Silva, difensore centrale portoghese classe 2003 in forza al Benfica. L'intesa con il calciatore è stata impostata su un contratto di cinque anni, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2031, sulla base di uno stipendio da 3 milioni di euro netti a stagione. Tuttavia, non è ancora stata raggiunta la fumata bianca con il club lusitano presieduto dall'ex rossonero Manuel Rui Costa.

Il giallo portoghese e la nuova carta Tiago Gabriel

Questo scenario spiegherebbe, in particolare dalle colonne di A Bola e Record, in merito al buon esito dell'operazione António Silva-Milan. Ma la vera novità di giornata, svelata da Pedullà ai sostenitori del Diavolo in cerca di aggiornamenti sul mercato, riguarda un altro difensore centrale portoghese. Un profilo forse più conosciuto alla maggior parte dei tifosi rossoneri in virtù della sua recente esperienza direttamente sui campi della Serie A italiana.

Per l'esperto di mercato, infatti, alla dirigenza del Milan sarebbe stato proposto anche il nome di Tiago Gabriel, talento classe 2004 di proprietà del Lecce. Il club di Via Aldo Rossi ha subito avviato le proprie valutazioni interne sul giocatore, il quale ha recentemente modificato la propria struttura di vertice:

Nuovo procuratore : il calciatore è passato sotto la scuderia della Gestifute di Jorge Mendes .

: il calciatore è passato sotto la scuderia della Gestifute di . Asse con il Milan : Mendes ha già concluso l'operazione Gonçalo Ramos con il PSG e sta curando l'affare António Silva con il Benfica.

: Mendes ha già concluso l'operazione Gonçalo Ramos con il PSG e sta curando l'affare António Silva con il Benfica. I precedenti: Tiago Gabriel era già seguito dai rossoneri nelle ultime due stagioni, quando la sua procura era affidata a Paolo Busardò con la CAA Base.

I numeri stagionali nel Salento e la valutazione

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Minuti complessivi : ben 3.400' spesi sul terreno di gioco.

: ben 3.400' spesi sul terreno di gioco. Presenze totali : 39 partite giocate dividendo l'impegno tra Serie A e Coppa Italia.

: 39 partite giocate dividendo l'impegno tra Serie A e Coppa Italia. Fattore realizzativo: 2 gol messi a segno nell'arco dell'annata.

Il centrale portoghese rappresenta un'opportunità di mercato intrigante anche a causa della sua situazione contrattuale, che lo vede legato al Lecce soltanto fino al. L'ultima stagione vissuta in Salento lo ha consacrato come uno dei profili più continui e affidabili del campionato, accumulando statistiche di assoluto livello:

Il valore di mercato del cartellino di Tiago Gabriel viene stimato dal popolare portale specializzato Transfermarkt intorno ai 15 milioni di euro, una cifra che potrebbe favorire i piani del Milan per completare il proprio pacchetto arretrato.