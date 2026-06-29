Tutti e dieci i giocatori del Milan convocati ai Mondiali hanno superato i rispettivi gironi e sono ora pronti ad affrontare la fase ad eliminazione diretta. Tra le nazionali favorite per la vittoria finale c'è la Francia di Adrien Rabiot, che ha chiuso il gruppo I a punteggio pieno. Ai sedicesimi, i transalpini dovranno vedersela con la Svezia, che si è qualificata come migliore terza grazie ai 4 punti conquistati nell'ostico girone I alle spalle di Olanda e Giappone. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro gli scandinavi, Rabiot ha analizzato i principali temi della sfida.

Francia, l'intervista a Rabiot

“Aurelien e Manu sono diversi. Tchouameni preferisce stare più dietro e far girare il pallone. Koné, invece, ha più passo. Gli piace puntare l'uomo palla al piede e rompere le linee con i passaggi. Noi in mezzo dobbiamo solo adattarci. Ma parliamo di due ottimi giocatori. Finora l'intesa tra di noi è stata ottima”.

Il match contro la Svezia

“La Svezia è un'ottima squadra. Davanti fanno paura e hanno elementi da top club mondiale. Certo, dire che uno di loro toglierebbe il posto a un francese è difficile. Tutti dicono che siamo i favoriti assoluti, ma noi non abbassiamo la guardia. Abbiamo rispettato l'Iraq, il Senegal e la Norvegia, faremo lo stesso ora”.

Il fantasma della Svizzera

“Dobbiamo stare sul pezzo. Contro la Svizzera, in passato, forse siamo stati superficiali e l'abbiamo pagata cara. Nel calcio può succedere di tutto in un attimo, il bello è questo. Quello che abbiamo vissuto ci serve da lezione per non sbagliare più. Abbiamo preparato bene questo sedicesimo di finale. Sistemiamo gli ultimi dettagli e andiamo in campo tranquilli”.

Le critiche sull'equilibrio tattico

“Sinceramente, non vedo tutto questo squilibrio. Concediamo qualcosa, è vero, ma non stiamo prendendo così tanti gol. Davanti abbiamo quattro giocatori che corrono, aiutano dietro e si sacrificano. A volte rischiare fa parte del gioco. Ora che la competizione entra nel vivo dovremo registrare qualcosa e fare di più. La fase a eliminazione diretta è un altro sport rispetto ai gironi”.

La gestione della pressione

“Dormiamo sereni, la pressione non ci pesa. Passiamo il tempo giocando a carte e chiacchierando a gruppetti. Stare insieme così ci aiuta tantissimo a fare gruppo anche in campo”.

ha iniziato l'intervista elogiando i suoi compagni di reparto:Dopodiché, il centrocampista delsi è focalizzato sul match contro laha spiegato che i francesi rispettano gli avversari, ma sono consapevoli di arrivare alla gara da favoriti.Spazio anche al ricordo amaro dellaagli ottavi di finale di Euro 2020, che ha condannato la Francia all'eliminazione anticipata dal torneo.Alcuni giornalisti presenti in sala stampa hanno accusato ladi fare troppa attenzione a non sbilanciarsi. La risposta diè lapidaria:Per concludere,ha parlato dell'ambiente all'interno dello spogliatoio francese e dellain un torneo così importante