I protagonisti rossoneri: dalle stelle ai casi di mercato—
La geografia dei convocati milanisti tocca quasi tutti i continenti. Tra le fila del Belgio figurano Alexis Saelemaekers e Koni De Winter, mentre la Francia si affida alla certezza Mike Maignan e all'esperienza di Adrien Rabiot. I padroni di casa del Messico e degli Stati Uniti schiereranno rispettivamente Santiago Giménez e Christian Pulisic, mentre il leggendario Luka Modrić, a 40 anni compiuti, guiderà la Croazia in quello che sarà l'ultimo ballo della sua straordinaria carriera internazionale.
A chiudere la spedizione rossonera ci sono Pervis Estupiñán (Ecuador), Ardon Jashari (Svizzera) e Rafael Leão (Portogallo). Proprio il talento lusitano si trova al centro di una fitta nube di polemiche con la tifoseria, a causa delle sue ripetute dichiarazioni pubbliche sulla volontà di trasferirsi altrove nell'imminente sessione estiva di calciomercato.
Il calendario completo dei giocatori del Milan (Fase a Gironi)—
Di seguito viene riportato il programma dettagliato, suddiviso per calciatore e gruppo di appartenenza, con le date e gli orari convertiti secondo il fuso orario italiano.
Santiago Giménez (Messico - Gruppo A)—
Ardon Jashari (Svizzera - Gruppo B)—
Christian Pulisic (U.S.A. - Gruppo D)—
Pervis Estupiñán (Ecuador - Gruppo E)—
Alexis Saelemaekers e Koni De Winter (Belgio - Gruppo G)—
Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia - Gruppo I)—
Rafael Leão (Portogallo - Gruppo K)—
Luka Modrić (Croazia - Gruppo L)—
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