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Mondiali 2026, il Milan cala l’asso: è il club italiano con più convocati. Il calendario

Adrien Rabiot è tra i 10 giocatori della rosa del Milan 2025-2026 convocati per i Mondiali
Il Milan domina in Serie A con 10 convocati ai Mondiali 2026. Ecco il calendario completo della fase a gironi dei rossoneri con date e orari italiani
Daniele Triolo Redattore 

Prenderanno il via domani sera, giovedì 11 giugno alle ore 21:00 italiane, i attesissimi Mondiali 2026. Il match inaugurale vedrà opposti Messico e Sudafrica nella cornice storica dello stadio Azteca di Città del Messico. La competizione, che si svilupperà tra Messico, Stati Uniti d'America e Canada, assegnerà il titolo mondiale nella finalissima in programma martedì 14 luglio (sempre alle 21:00 ora italiana) al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey.

Un appuntamento storico che vedrà una massiccia impronta rossonera: all'evento prenderanno parte ben 10 calciatori che nella stagione 2025-2026 sono stati tesserati per il Milan. Il club di Via Aldo Rossi si piazza così al primo posto in Italia per numero di rappresentanti mandati alla kermesse iridata, staccando le principali concorrenti della Serie A:

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  • Milan: 10 rappresentanti

  • Atalanta: 8 rappresentanti

  • Inter: 7 rappresentanti

  • Juventus: 6 rappresentanti

  • Bologna e Roma: 5 rappresentanti

    • I protagonisti rossoneri: dalle stelle ai casi di mercato

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    La geografia dei convocati milanisti tocca quasi tutti i continenti. Tra le fila del Belgio figurano Alexis Saelemaekers e Koni De Winter, mentre la Francia si affida alla certezza Mike Maignan e all'esperienza di Adrien Rabiot. I padroni di casa del Messico e degli Stati Uniti schiereranno rispettivamente Santiago Giménez e Christian Pulisic, mentre il leggendario Luka Modrić, a 40 anni compiuti, guiderà la Croazia in quello che sarà l'ultimo ballo della sua straordinaria carriera internazionale.

    A chiudere la spedizione rossonera ci sono Pervis Estupiñán (Ecuador), Ardon Jashari (Svizzera) e Rafael Leão (Portogallo). Proprio il talento lusitano si trova al centro di una fitta nube di polemiche con la tifoseria, a causa delle sue ripetute dichiarazioni pubbliche sulla volontà di trasferirsi altrove nell'imminente sessione estiva di calciomercato.

    Il calendario completo dei giocatori del Milan (Fase a Gironi)

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    Di seguito viene riportato il programma dettagliato, suddiviso per calciatore e gruppo di appartenenza, con le date e gli orari convertiti secondo il fuso orario italiano.

    Santiago Giménez (Messico - Gruppo A)

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  • Messico-Sudafrica: Giovedì 11 giugno, ore 21:00 – Stadio Azteca (Mexico City Stadium)

  • Messico-Corea del Sud: Venerdì 19 giugno, ore 03:00 – Stadio Guadalajara

  • Repubblica Ceca-Messico: Giovedì 25 giugno, ore 03:00 – Stadio Azteca (Mexico City Stadium)

    • Ardon Jashari (Svizzera - Gruppo B)

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  • Svizzera-Qatar: Sabato 13 giugno, ore 21:00 – Levi's Stadium di Santa Clara

  • Svizzera-Bosnia: Giovedì 18 giugno, ore 21:00 – SoFi Stadium di Los Angeles

  • Svizzera-Canada: Mercoledì 24 giugno, ore 21:00 – BC Place Stadium di Vancouver

    • Christian Pulisic (U.S.A. - Gruppo D)

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  • U.S.A.-Paraguay: Sabato 13 giugno, ore 03:00 – SoFi Stadium di Los Angeles

  • U.S.A.-Australia: Venerdì 19 giugno, ore 21:00 – Lumen Field di Seattle

  • Turchia-U.S.A.: Venerdì 26 giugno, ore 04:00 – SoFi Stadium di Los Angeles

    • Pervis Estupiñán (Ecuador - Gruppo E)

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  • Costa d'Avorio-Ecuador: Domenica 14 giugno, ore 22:00 – Lincoln Financial Field di Philadelphia

  • Ecuador-Curaçao: Domenica 21 giugno, ore 02:00 – Arrowhead Stadium di Kansas City

  • Ecuador-Germania: Giovedì 25 giugno, ore 22:00 – MetLife Stadium di New York/New Jersey

    • Alexis Saelemaekers e Koni De Winter (Belgio - Gruppo G)

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  • Belgio-Egitto: Lunedì 15 giugno, ore 21:00 – Lumen Field di Seattle

  • Belgio-Iran: Domenica 21 giugno, ore 21:00 – SoFi Stadium di Los Angeles

  • Nuova Zelanda-Belgio: Sabato 27 giugno, ore 05:00 – BC Place Stadium di Vancouver

    • Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia - Gruppo I)

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  • Francia-Senegal: Martedì 16 giugno, ore 21:00 – MetLife Stadium di New York/New Jersey

  • Francia-Iraq: Lunedì 22 giugno, ore 23:00 – Lincoln Financial Field di Philadelphia

  • Norvegia-Francia: Venerdì 26 giugno, ore 21:00 – Gillette Stadium di Foxborough

    • Rafael Leão (Portogallo - Gruppo K)

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  • Portogallo-RD Congo: Mercoledì 17 giugno, ore 19:00 – NRG Stadium di Houston

  • Portogallo-Uzbekistan: Martedì 23 giugno, ore 19:00 – NRG Stadium di Houston

  • Colombia-Portogallo: Domenica 28 giugno, ore 01:30 – Hard Rock Stadium di Miami

    • Luka Modrić (Croazia - Gruppo L)

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  • Inghilterra-Croazia: Mercoledì 17 giugno, ore 22:00 – AT&T Stadium di Dallas

  • Panama-Croazia: Mercoledì 24 giugno, ore 01:00 – BMO Field di Toronto

  • Croazia-Ghana: Sabato 27 giugno, ore 23:00 – Lincoln Financial Field di Philadelphia

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