I protagonisti rossoneri: dalle stelle ai casi di mercato

La geografia dei convocati milanisti tocca quasi tutti i continenti. Tra le fila del Belgio figurano Alexis Saelemaekers e Koni De Winter, mentre la Francia si affida alla certezza Mike Maignan e all'esperienza di Adrien Rabiot. I padroni di casa del Messico e degli Stati Uniti schiereranno rispettivamente Santiago Giménez e Christian Pulisic, mentre il leggendario Luka Modrić, a 40 anni compiuti, guiderà la Croazia in quello che sarà l'ultimo ballo della sua straordinaria carriera internazionale.