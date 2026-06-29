Mattia Liberali può tornare al Milan dopo la cessione della scorsa estate: la clamorosa notizia svelata da Gianluca Di Marzio e le cifre dell'operazione
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Dopo la stagione in Serie B con la maglia del Catanzaro, Mattia Liberali può tornare al Milan. Intervenuto a 'Calciomercato-L'Originale', Gianluca Di Marzio ha rivelato che Ruben Amorim starebbe spingendo per riportare in rossonero il fantasista classe 2007 cresciuto a Vismara. Secondo l'esperto di mercato, il tecnico portoghese considera Liberali perfetto per occupare uno dei due posti sulla trequarti nel suo 3-4-2-1. Negli ultimi giorni si era registrato anche l'interesse del Como, ma la possibilità di tornare a casa potrebbe far pendere l'ago della bilancia verso Milano. Un rientro che avrebbe del clamoroso, ma che il club di Via Aldo Rossi può chiudere a prezzo di saldo grazie ad una clausola speciale presente nel contratto del ragazzo.
La storia di Liberali al MilanCresciuto nel vivaio rossonero, Mattia Liberali era considerato uno dei gioielli di casa. Il 15 dicembre 2024 debutta da titolare contro il Genoa, indossando la maglia celebrativa del 125° anniversario del Milan. Sembrava l’inizio di un percorso da predestinato, ma le cose sono andate diversamente.
Il Contratto in scadenza e il poco spazio in prima squadra lo hanno spinto verso Catanzaro a titolo definitivo. Una decisione che ha sorpreso molti tifosi, legati al talento di Vismara. Anche la gestione della cessione (parametro zero) ha lasciato interrogativi, così come la tempistica dell’addio.
I numeri di Liberali al CatanzaroNella stagione appena terminata in Calabria, Liberali ha mostrato sprazzi del suo talento, soprattutto nella seconda metà dell'annata. Il trequartista classe 2007 ha chiuso con 4 gol e 4 assist in 29 presenze di Serie B, guidando il Catanzaro fino alla finale Playoff, poi persa contro il Monza. Tra le reti realizzate nel campionato cadetto, spicca la splendida rovesciata realizzata contro il Cesena alla 32ª giornata.
Le cifre dell'operazione e la clausola che favorisce il MilanAl momento della cessione, il Milan ha mantenuto una clausola del 50% sulla futura rivendita per tutelarsi in caso di exploit da parte di Liberali. Questo significa che il club rossonero potrebbe riportare a casa il classe 2007 spendendo appena 3 milioni di euro. Una cifra irrisoria per un giocatore che 'Transfermarkt.it' valuta 8,5 milioni e il cui valore potrebbe alzarsi ulteriormente nei prossimi anni. Come riferito da Di Marzio, la decisione di Liberali e del suo agente Alessandro Lucci dovrebbe arrivare in settimana.
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