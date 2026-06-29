Dopo la stagione in Serie B con la maglia del Catanzaro, Mattia Liberali può tornare al Milan. Intervenuto a 'Calciomercato-L'Originale', Gianluca Di Marzio ha rivelato che Ruben Amorim starebbe spingendo per riportare in rossonero il fantasista classe 2007 cresciuto a Vismara. Secondo l'esperto di mercato, il tecnico portoghese considera Liberali perfetto per occupare uno dei due posti sulla trequarti nel suo 3-4-2-1. Negli ultimi giorni si era registrato anche l'interesse del Como, ma la possibilità di tornare a casa potrebbe far pendere l'ago della bilancia verso Milano. Un rientro che avrebbe del clamoroso, ma che il club di Via Aldo Rossi può chiudere a prezzo di saldo grazie ad una clausola speciale presente nel contratto del ragazzo.

La storia di Liberali al Milan

Genoa

Milan

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Cresciuto nel vivaio rossonero,era considerato uno dei gioielli di casa. Il 15 dicembre 2024 debutta da titolare contro il, indossando laembrava l’inizio di un percorso da predestinato, ma le cose sono andate diversamente.

Il Contratto in scadenza e il poco spazio in prima squadra lo hanno spinto verso Catanzaro a titolo definitivo. Una decisione che ha sorpreso molti tifosi, legati al talento di Vismara. Anche la gestione della cessione (parametro zero) ha lasciato interrogativi, così come la tempistica dell’addio.

I numeri di Liberali al Catanzaro

Le cifre dell'operazione e la clausola che favorisce il Milan

Nella stagione appena terminata in Calabria,ha mostrato sprazzi del suo talento, soprattutto nella seconda metà dell'annata. Il trequartista classe 2007 ha chiuso condi Serie B, guidando ilfino allapoi persa contro il Monza. Tra le reti realizzate nel campionato cadetto, spicca larealizzata contro il Cesena alla 32ª giornata.Al momento della cessione, ilha mantenuto unaper tutelarsi in caso di exploit da parte di Liberali. Questo significa che il club rossonero potrebbe riportare a casa il classe 2007 spendendo appena 3 milioni di euro. Una cifra irrisoria per un giocatore che 'Transfermarkt.it' valutae il cui valore potrebbe alzarsi ulteriormente nei prossimi anni. Come riferito da Di Marzio, la decisione di Liberali e del suo agente Alessandro Lucci dovrebbe arrivare in settimana.