Mattia Liberali può tornare in Serie A. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Como avrebbe messo gli occhi sul trequartista classe 2007 cresciuto nel settore giovanile del Milan. All'interno del contratto del giocatore con il Catanzaro è presente una clausola da 6 milioni di euro e il club lariano sembra intenzionato ad attivarla.

Il nodo Nico Paz

La storia di Liberali al Milan

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Negli ultimi giorni, ilha definito l'acquisto didal Real Madrid perIl trequartista argentino tornerà alla corte di Cesc Fabregas, dove nelle ultime due stagioni ha collezionato 19 gol e 17 assist in 75 presenze. Secondo Di Marzio, la presenza del fantasista classe 2004 non precluderebbe l'acquisto di, che potrebbe crescere senza troppe pressioni alle sue spalle.Cresciuto nel vivaio rossonero, Mattia Liberali era considerato uno dei gioielli di casa. Il 15 dicembre 2024 debutta da titolare contro il, indossando laembrava l’inizio di un percorso da predestinato, ma le cose sono andate diversamente.

Il Contratto in scadenza e il poco spazio in prima squadra lo hanno spinto verso Catanzaro a titolo definitivo. Una decisione che ha sorpreso molti tifosi, legati al talento di Vismara. Anche la gestione della cessione (parametro zero) ha lasciato interrogativi, così come la tempistica dell’addio.

Calciomerato, Liberali verso il Como: ecco quanto guadagnerebbe il Milan

Al momento della cessione, ilha mantenuto unaper tutelarsi in caso di exploit da parte di Liberali. Il Como, tuttavia, spenderà massimoper acquistare il talento del Catanzaro. Questo significa che il club rossonero incasserebbe appenase Liberali dovesse approdare nella squadra di Fabregas. Una cifra irrisoria, soprattutto in virtù delle qualità del ragazzo, che avrebbero potuto fruttare un bottino decisamente più ricco al