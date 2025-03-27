Mattia Liberali
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- Età:
- 19 (6 April 2007)
- Altezza:
- 1.69 m
- Peso:
- 67 kg
- Valore di mercato:
- 5 mln
Profilo
Tutto su Mattia Liberali, calciatore dell'AC Milan e e della Nazionale giovanile italiana. Nato il 6 aprile 2007 a Carate Brianza, è uno dei talenti più cristallini del settore giovanile rossonero. Ve lo presentiamo in questa scheda profilo: chi è, età, ruolo, caratteristiche, gol, video, curiosità, dichiarazioni e tanto altro
Caratteristiche tecnicheEsile fisicamente, Mattia Liberali compensa le mancanze atletiche con una tecnica sopraffina, da fantasista vecchio stampo. Abile a giocare fra le linee, palla a terra, ha una grandissima visione di gioco e capacità di mandare in porta i compagni. Dribbling, qualità e piede delicato (il sinistro) sono le sue armi migliori. Bravo ad inserirsi, il suo ruolo ideale è quello del trequartista, ma ha giocato spesso all'ala, sia a destra che a sinistra. Assist, certo, ma anche gol. E spesso bellissimi, come questo: [gzn_video id=1730321 autoplay=true] Questo suo gol all'Inghilterra U17 ha infiammato i tifosi e fatto il giro del web. Il telecronista inglese rimane incredulo dopo la serpentina e il dribbling di Mattia Liberali prima di calciare a rete e battere il portiere inglese. Un gol che - semplicemente - è un capolavoro e ha trascinato l'Italia Under 17 in semifinale dell'Europeo 2024, poi vinto dai nostri azzurrini.
Video: i gol di Liberali con l'Italia U19Di seguito gli highlights di Italia-Spagna Under 19, gara delle qualificazioni agli Europei di categoria, giocata a Catanzaro il 23 marzo 2025. Nel video la doppietta del milanista Mattia Liberali: primo gol su rigore, secondo bellissimo di testa. [gzn_video id=1858628 autoplay=true]
La carriera di Mattia Liberali
Le giovanili del MilanCorteggiato a lungo dalla Rhodense, Mattia Liberali ha giocato da piccolino nelle Aquile della Brianza e ne La Dominante, prima di entrare in pianta stabile nel settore giovanile del Milan a partire dal 2015, all'età di 8 anni. Prima di vestire il rossonero, veniva schierato come difensore centrale durante le partite di calcio a 7, poi, con il Milan, è stato spostato più avanti come ala sinistra o centrocampista offensivo / trequartista. Durante il campionato Under 16 2021-22, è risultato essere il secondo miglior marcatore con 9 gol, dietro Francesco Camarda. Quell'anno il Milan ha vinto lo Scudetto di categoria.
Il Milan Futuro e quel gol...storicoMattia Liberali è entrato nella storia del Milan il 10 agosto 2024. Il classe 2007 rossonero ha infatti segnato il primo gol ufficiale del Milan Futuro. Nata nella stagione 2024-25, la seconda squadra rossonera è di fatto l'Under 23 del Milan ed è iscritta al campionato di Serie C. Liberali ha segnato il gol del momentaneo 1-0 contro il Lecco nel primo turno di Coppa Italia di Serie C. La partita poi finirà 3-0: il video di quella partita qua sotto [gzn_video id=1758934 autoplay=true]
Il Milan prima squadraLiberali è stato chiamato ad allenarsi con la prima squadra per la prima volta, insieme a Camarda e Nirash Perera, nel dicembre 2022. L'anno successivo, nel luglio 2023, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club fino al 2027. Nel pre-stagione 2024-25, Liberali è stato impiegato spesso dal neo-allenatore rossonero Paulo Fonseca. Le sue prestazioni in amichevole nella tournèe americana hanno impressionato per qualità e personalità, visto anche il calibro degli avversari. A spiccare è stato anche l'assist nella vittoria per 1-0 contro il Real Madrid a Chicago. Mattia Liberali ha esordito in Serie A con il Milan il 15 dicembre 2024, nella partita casalinga pareggiata 0-0 contro il Genoa. Una giornata storica anche per via delle celebrazioni del 125° anniversario del club
Costacurta: "Liberali ricorda Foden"Chi ricorda nel modo di giocare Mattia Liberali? La risposta l'ha data Alessandro Costacurta, ex difensore e bandiera del Milan degli Invincibili:
Quale ragazzo mi ha colpito? Mattia Liberali, 2007 del Milan: è giovane, mi ricorda Foden
Dicono di lui: dichiarazioni su LiberaliIntervistato da La Gazzetta dello Sport, Maurizio Viscidi - responsabile delle giovanili dell'Italia - ha parlato così di Mattia Liberali il 7 settembre 2024:
Ricordo il suo primo anno, con l’Under 15. Al torneo di Gradisca, quando è uscito, la tribuna si è alzata in piedi ad applaudire: la gente ama i giocatori tecnici e lui li aveva fatti divertire. Per me potrà giocare ad alto livello in un calcio tecnico, di dominio, offensivo. Per lui più che per altri, è importante trovare la squadra giusta perché la sua struttura non è così atletica. In una squadra che punta sulla forza, non renderebbeCosì invece si è espresso Filippo Galli, ex responsabile del Settore giovanile del Milan:
E’ uno di quei talenti davvero difficili da trovare, perché sa giocare nel traffico. I calciatori di qualità al giorno d’oggi giocano per lo più in fascia, dove conta molto anche la velocità e la gamba, più che il dribbling secco. Invece là in mezzo c’è, appunto, il traffico, sei sollecitato continuamente a prendere decisioni, a cambiarle, a diversificare il gesto tecnico. E in quel contesto la qualità, se ce l’hai, viene fuoriQui invece le dichiarazioni di Federico Guidi, allenatore del Milan Primavera, che lo ha allenato: [gzn_video id=1836550 autoplay=true]