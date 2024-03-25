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HALL OF FAME AC MILAN: FILIPPO GALLI

Quanto ha giocato nel Milan?

, nato a Monza e cresciuto nel vivaio rossonero, dopo una breve esperienza in prestito, torna al Milan e si guadagna una maglia da titolare a partire dalla stagione 1983/84. Impeccabile al fianco di Franco Baresi, vive da protagonista il primo scudetto di Sacchi. Gli infortuni ne segnano la carriera, facendogli perdere il posto da titolare, ma rimane prezioso anche da riserva, facendosi sempre trovare pronto. Come successo nel 1994, quando gioca da titolare la finale di Champions League, vincendola.Filippo Galli ha collezionato in totale 325 presenze, di cui 217 in Serie A e 4 gol complessivi (3 nel massimo campionato italiano). Con il Milan vanta 16 trofei, di cui 3 Champions League/Coppe dei Campioni, 5 Scudetti e 2 Coppe Intercontinentali. Finita la carriera da giocatore, ha vestito i panni di allenatore, collaboratore tecnico e, soprattutto, responsabile del settore giovanile rossonero per tanti anni.

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Carriera

Nazionale:

Filippo Galli allenatore e Dirigente

Cresciuto nel settore giovanile del Milan, disputa la sua prima stagione da professionista (’82-83) in prestito al Pescara, con cui colleziona 28 presenze. Nella stagione successiva torna in rossonero, dove Liedholm prima epoi puntano con decisione sulla sua costanza e la sua affidabilità. Dopo qualche stagione da titolare, Galli diventa una riserva di lusso e continua a dare il suo prezioso contributo al Diavolo sin in Italia che in Europa (gioca da titolare la famosa finale di Coppa dei Campioni contro il Barcellona, nel 1994). In 13 stagioni complessive disputa in rossonero 325 presenze e realizza 4 reti.Nel 1996 Galli lascia il Milan e passa alla Reggiana, con cui disputa due stagioni. Segue il trasferimento al Brescia, dove permane per tre anni conquistando la promozione in A. Nel 2001 tenta l’esperienza in Inghilterra con il Watford prima di chiudere la carriera con la maglia della Pro Sesto (2002-2004).Gioca 7 gare con la Nazionale U-21 tra il 1984 e il 1987, ma non trova mai l’esordio con la Nazionale maggiore.Subito dopo il ritiro, comincia la sua carriera da allenatore nel settore giovanile del Milan . Partito da vice, nel 2006 prende la guida della Primavera fino al 2008, quando diventa assistente tecnico della Prima Squadra (stagione 2008-09). Dal 2009 assume il ruolo di, dopo aver sfiorato la panchina della prima squadra. Resterà alla guida del settore giovanile del Milan fino all'arrivo della dirigenza cinese, targata Yongong Li, Fassone e Mirabelli. Nel 2018 lascia così il Milan.

VIDEO - IL MILAN SALUTA FILIPPO GALLI E LE SUE PERLE

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Cosa fa oggi Filippo Galli

Caratteristiche tecniche:

Curiosità Filippo Galli:

Citazioni su Filippo Galli: Dicono di lui:

La formazione? Galli, Baresi e Maldini centrali, Tassotti sulla destra e Massaro terzino sinistro. Vedo Ancelotti e Filippo Galli uomini di marcatura e movimento a metà campo (Silvio Berlusconi).

Ipse dixit:

(sui derby più belli) “Oltre a quello già ricordato, vinto grazie ad Hateley, ci sono sicuramente quelli del primo anno di Sacchi (il 1987-88, n.d.r.), li vincemmo tutti e due (1-0 all’andata con autorete di Ferri e 2-0 al ritorno grazie ai gol di Gullit e Virdis, n.d.r.). Facevamo un gran bel gioco, fatto di tanto pressing e infatti mi ricordo un gol realizzato rubando palla alla difesa dell’Inter (quello di Virdis, che soffiò la palla a Passerella il 24 aprile 1988, n.d.r.). Eravamo una squadra che trascinava ed entusiasmava il pubblico, vivere il derby con quell’atmosfera era ancora più bello”.

Dal 2019 al 2021 tiene a Coverciano ilper Responsabili dei settori giovanili. Infine, dal 2021 al 2022 ricopre il ruolo diCalcio 1913.Bravo nella marcatura ad uomo, Galli ha sempre mostrato una forte grinta e una determinazione che lo hanno reso uno dei difensori più arcigni del panorama italiano.Nella notte immediatamente precedente alla finale di Atene (Milan-Barcellona 4-0), Galli passò tutto il tempo ad osservare il Partenone – piazzato di fronte alla sua stanza – per esorcizzare la tensione e caricarsi in vista dell’indomani.

VIDEO - F. GALLI: "Milanello era come il Luna Park"

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Palmares: quante Champions ha vinto Filippo Galli?

Tecnicamente, ne ha vinta solo una, quella del 1993-94. In realtà quella vittoria va a sommarsi con le 2 coppe dei campioni vinte in precedenza, prima che la UEFA cambiasse il format e il nome della competizione più famosa nel Mondo, denominandola, appunto Champions League. Si può quindi tranquillamente dire che. In totale, sonoalzati dall'ex rossonero con la maglia del. Ecco il suo palmares: 1x Champions League (1993/94) 5x Campione d'Italia (Milan, 1995/96, 93/94, 1992/93, 1991/92 , 1987/88) 2x Vincitore della Coppa Intercontinentale (Milan, 1990, 1989 ) 3x Vincitore della Uefa-Supercoppa (1993/94, 1989/90, 1988/89) 2x Vincitore Coppa dei Campioni (Milan, 1989/90, 1988/89) 3x Vincitore Supercoppa Italiana (Milan, 1991/92, 1988/89 , 1987/88)