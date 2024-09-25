Francesco Camarda
9
- Età:
- 18 (10 March 2008)
- Altezza:
- 1.85 m
- Peso:
- 78 kg
- Valore di mercato:
- 10 mln
Profilo
Tutto su Francesco Camarda, attaccante dell'AC Milan e del Milan Futuro. Chi è, caratteristiche, età, quanti gol ha segnato, costo, stipendio, biografia e vita privata. La scheda giocatoreDomenica 31 agosto Camarda firma subito il suo primo gol tra i professionisti, nella partita contro il Carpi. E' a suo modo storico, perchè è anche il primo gol assoluto del Milan Futuro. Ecco il video del rigore trasformato dall'attaccante numero 9 rossonero, che si era procurato il tiro dal dischetto:
BiografiaNome: Francesco Camarda Luogo e data di nascita: Milano, 10 marzo 2008 Scadenza contratto: 30.06.2027 Stipendio/ingaggio: 450.000 euro [gzn_video id=1750830 autoplay=true]
Caratteristiche tecniche Camarda e ruoloCamarda è un attaccante incredibilmente prolifico e maturo per la sua età. Ruolo: i suoi movimenti in campo sono da numero 9, da centravanti, ma è abile anche nello svariare. Quello che colpisce di lui è l'incredibile capacità di smarcarsi, di leggere lo spazio e posizionarsi sempre nel posto giusto al momento giusto, orientando perfettamente il corpo per la ricezione del pallone. Una dote rara, che ricorda quella di Filippo Inzaghi, anche se la tecnica di base è superiore a quella di SuperPippo.
Record CamardaHa esordito in Serie A a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni, diventando il più giovane esordiente della storia della Serie A.
CarrieraEntra a far parte del settore giovanile del Milan a 7 anni, nel 2015. Le storie locali raccontano di oltre 500 reti segnate da quando ha iniziato a giocare. Se è vero che da piccolini è un po' più facile buttarla dentro, crescendo ha quasi sempre giocato sotto-età, anche di parecchi anni. Questo rende questa statistica ancora più speciale e difficile da realizzare, a testimonianza del talento di questo ragazzo.
I gol in Under 15 e 17Fa tutto il percorso con le squadre giovanili del Milan, bruciando sempre le tappe e lasciando sempre il segno. Come con l'Under 15, quando nel 2022, vince il campionato di categoria segnando 22 reti in 25 partite. Con l'Under 17 alza addirittura la media, realizzando 22 gol in 18 gare, attestandosi come uno dei migliori talenti a livello giovanile in Italia, insieme al compagno Mattia Liberali e Kevin Zeroli.
Camarda in PrimaveraNella stagione 2023-24 viene portato in Primavera, sotto la guida di Ignazio Abate, allora allenatore dei giovani rossoneri. Il 16 settembre, contro il Sassuolo, trova il suo primo gol in categoria, una rete "alla Inzaghi", di puro opportunismo. Poi, esordisce in Youth League, lasciando sempre il segno. Nella prima presenza europea, realizza una doppietta contro il Newcastle mentre il 7 novembre va in rete contro il PSG con una rovesciata bellissima. Impossibile non notarlo, così Stefano Pioli comincia ad aggregarlo alla Prima Squadra, con la quale gioca in amichevole contro il Trento. La partita non finisce bene per i rossoneri, ma segna l'esordio non ufficiale del ragazzo con i grandi.
Camarda e l'esordio in Serie AHa debuttato con la Prima Squadra, in Serie A, sabato 25 Novembre. La partita era Milan-Fiorentina, 13esima giornata del campionato italiano. Complice l'assenza degli indisponibili Leao, Giroud e Okafor, i rossoneri iniziano la partita con il solo Jovic in attacco, ma nel secondo tempo l'allenatore Stefano Pioli decide di farlo esordire a San Siro. Entra all'83esimo minuto al posto proprio dell'attaccante serbo, diventando a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni il più giovane debuttante nella storia della Serie A, battendo perfino una Leggenda assoluta come Paolo Maldini. Questo il suo commento sui social a fine partita:
"Che dire... è stato qualcosa di unico che non dimenticherò mai. È proprio vero che 'da quand'ero piccolino io mi innamorai di te, il mio cuore mi batteva, non mi chiedere perché'. Oggi il perché lo so! Ho scoperto di avere una seconda casa e la cosa più bella è che sono tutte persone come me! Vi amo. Grazie".[gzn_embed_content src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/C0G7QE8CJJJ/"] Camarda gioca uno spezzone anche della partita successiva, contro il Frosinone, prima di tornare - finita l'emergenza infortuni - a giocare in Primavera. Saranno quindi due le presenze ufficiali in Serie A al termine della stagione 2023-24.
Camarda in Serie C con il Milan Futuro (U23)La stagione 2024-25 vede la nascita della squadra Under 23 rossonera. Il Milan Futuro, così il suo nome ufficiale, viene iscritta alla Serie C. In rosa c'è anche Francesco Camarda, che giocherà tra i professionisti, ma si allenerà spesso con la Prima Squadra. Zlatan Ibrahimovic ha parlato tanto di Camarda e del percorso ritagliato su misura su di lui:
L'idea è preparare la strada per Camarda da oggi per entrare in prima squadra. In Serie C i difensori lo tratteranno male sportivamente parlando. Non è giusto dargli tutta la responsabilità ora. In Camarda crediamo tanto. È diventato un professionista, ha firmato il contratto e deve continuare una scuola online: sta andando tutto molto veloce, quindi è importante che diventi uomo. È un bambino ancora.
Camarda vince Europeo U17 e MVPA Giugno 2024 partecipa all'Europeo Under 17, diventando il punto di riferimento offensivo della squadra del CT Favo. Camarda gioca 5 partite e segna 4 gol, ci cui due nella finalissima vinta 3-0 contro il Portogallo. A fine torneo verrà incoronato MVP della competizione. Il mese seguente ha partecipato anche all'Europeo Under 19, all'età di 16 anni. [gzn_video id=1733007 autoplay=true]
Stipendio Camarda e quanto valeIl 19 luglio 2024, Francesco Camarda ha rinnovato il suo contratto con il Milan, prolungandolo fino al giugno 2027, il massimo consentito per un giocatore di appena 16 anni compiuti. Lo stipendio aggiornato alla stagione 2024-25 è di 450 mila euro. Non poco per un giocatore ancora molto giovane. Ma d'altra parte il prezzo del suo cartellino è già da calciatore affermato. Quante vale Camarda oggi? Secondo il sito specializzato Transfermarkt, infatti la sua quotazione si aggira attorno ai 10 Milioni di euro. Un valore assolutamente spannometrico, soprattutto se consideriamo che il Milan lo ritiene incedibile e che rappresenta il futuro della Nazionale italiana. Per età, qualità e precocità è da considerarsi a tutti gli effetti come uno dei gioielli più promettenti del Calcio Mondiale.
CuriositàE' diventato presto il simbolo del nuovo Milanismo. Per la sua fede rossonera, l'attaccamento alla maglia e la sua presenza costante a San Siro, da tifoso, a volte anche in Curva Sud.
Camarda Wikiquote: dicono di lui..Maurizio Viscidi, responsabile delle giovanili della Nazionale italiana:
“Francesco ha forza e potenza, ovviamente è molto bravo a cercare la profondità e fa gol. Chi vede in lui astuzie da adulto non sbaglia: è maturo. Rischi che si monti la testa? Non lo trovo assolutamente montato, in spogliatoio è simpatico, solare, e i compagni lo amano perché è generoso, pressa, rincorre, attacca lo spazio. Tecnicamente può migliorare, certo”.Alessandro Costacurta, Leggenda dell'AC Milan:
"Io seguo molto il calcio giovanile, e ribadisco: non ho mai visto uno tanto forte alla sua età. Mai visto. Cosa mi colpisce di lui? I movimenti fuori e dentro l’area. Ha una spiccata capacità di liberarsi dal marcatore. È una cosa che hai dentro, nessuno te la può insegnare. È istinto puro. Ne ho visti pochi come lui, allontanarsi in area di rigore dal difensore solo con un movimento del corpo. Mi viene in mente Pippo Inzaghi. Ha movimento senza palla, tecnica, ma soprattutto lucidità“.Ignazio Abate, ex giocatore del Milan e suo ex allenatore in Primavera:
"Ha un grandissimo talento, abbiamo scelto di portarlo in Primavera. Ha iniziato con delle difficoltà, gioca 4 anni sotto età, è normale e non è stato semplice. Dopo uno o due mesi ha dimostrato le sue qualità anche in Primavera, ha fatto 4-5 mesi di assoluto livello. Spero risolva le sue questioni personali, gli auguro un grande futuro nel club".Filippo Galli, ex responsabile del Settore giovanile del Milan:
"Ho conosciuto il papà, Francesco ha un’ottima famiglia alle spalle. Quando c’ero io, aveva 10 anni e c’era chi voleva già portarcelo via, anche perché a quell’età il tesseramento è annuale. Non mi riferisco all'Inter, ma all'Atalanta, che si fece avanti. Per precocità assomiglia a Donnarumma, spero che diventi il nuovo Pierino Prati”.Stefano Pioli, ex allenatore Milan, che lo ha fatto esordire in Serie A: "Il talento non ha età e Camarda ce l'ha senza dubbio. Francesco è molto giovane, ma caratterialmente è molto maturo ed è felice di stare con noi, felice di poterci dare una mano se ci sarà l'occasione". [gzn_video id=1733715 autoplay=true]
Trofei vinti
Campionato italiano U15
1
Milan: 2021-2022
Campionato Europeo U17
1
Italia (2024)
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|2023-24
|Milan
|Serie A
|2
|0
|2
|0
|2024-25
|Milan Futuro (U23) - IN CORSO -
|Serie C
|Coppa Italia C
|0
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