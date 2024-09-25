L'idea è preparare la strada per Camarda da oggi per entrare in prima squadra. In Serie C i difensori lo tratteranno male sportivamente parlando. Non è giusto dargli tutta la responsabilità ora. In Camarda crediamo tanto. È diventato un professionista, ha firmato il contratto e deve continuare una scuola online: sta andando tutto molto veloce, quindi è importante che diventi uomo. È un bambino ancora.