Kevin Zeroli
18
- Età:
- 21 (11 January 2005)
- Altezza:
- 1.87 m
- Peso:
- 70 kg
- Valore di mercato:
- 3 mln
Profilo
Tutto su Kevin Zeroli, calciatore (di ruolo centrocampista) dell'AC Milan, in prestito al Monza. Nato a Busto Arsizio il 11 gennaio 2005, è un prodotto della Primavera e del settore giovanile rossonero. Qui la sua scheda profilo con notizie, curiosità, carriera, caratteristiche e tanto altro.
Origini e genitori Kevin ZeroliÈ nato a Busto Arsizio da padre italiano (Gianluca) e mamma nigeriana (Charity Oronsaye)
Caratteristiche tecnicheE' un centrocampista molto duttile, che in carriera ha fatto tanto il mediano quanto la mezzala di inserimento. A volte è stato schierato anche da trequartista nel 4-2-3-1. Tecnicamente dotato, ha visione di gioco e palleggio. E' stato capitano della Primavera del Milan
Kevin Zeroli: come è arrivato al MilanZeroli ha iniziato a giocare a calcio all'età di 5 anni, ma ha praticato anche altri sport, come ha raccontato lui stesso:
Prima di appassionarmi al calcio ho fatto karate e ginnastica artistica. Se poi ho scelto il calcio il merito è stato di mio zio Massimiliano, con il quale giocavo sotto casa.Al Milan ci arriva grazie al fratello Bryan (2003), anche lui molto bravo a calcio:
Giocava nella mia stessa società ed era molto bravo: ha sostenuto diversi provini con club professionisti. Avevo accompagnato i miei genitori a vedere mio fratello. Lui era bravo ma anche tanto emotivo e, durante quel provino, alcuni Mister (Andrea Biffi e Massimiliano Sorgano, ndr) mi fecero entrare in campo a fare due palleggi per farlo rilassare"E proprio grazie a quei palleggi, nell'agosto 2012, è entrato a far parte del settore giovanile del Milan tramite il quale, nel tempo, ha conquistato la maglia azzurra della Nazionale
La carriera di Kevin ZeroliHa fatto tutta la trafila nelle giovanili del Milan, fino ad arrivare in Prima Squadra. Nel giugno 2023 ha firmato il suo primo contratto professionistico con il club rossonero valido fino al 2027 ed è stato nominato capitano della formazione Primavera. La sua prima convocazione in Prima Squadra risale al 21 agosto 2023, senza però riuscire a debuttare. Il suo esordio in Serie A avviene invece il 30 dicembre 2023 subentrando a Ruben Loftus-Cheek al 74' dell'incontro vinto 1-0 contro il Sassuolo. In panchina c'era Stefano Pioli. Il 16 aprile 2024 ha prolungato il contratto con i rossoneri fino al 2028 ed è stato poi aggregato al neonato Milan Futuro, di cui è stato nominato capitano. Tra i professionisti, ha segnato il suo primo gol il 27 ottobre nella trasferta vinta 2-0 sul campo del Perugia, partita valida per il campionato di Serie C.
MonzaIl 3 febbraio 2025 è stato ceduto in prestito al Monza fino al termine della stagione.
Dicono di lui: dichiarazioni su ZeroliIntervistato da La Gazzetta dello Sport, Maurizio Viscidi - responsabile delle giovanili dell'Italia - ha parlato così di Kevin Zeroli il 7 settembre 2024:
Kevin ha grandissima duttilità e struttura fisico-atletica. Ha intelligenza, disponibilità a fare le due fasi, è bravo a inserirsi e copre facilmente il campo. Per lui, è come se il campo fosse lungo 60 metri, non 105. Deve prendere consapevolezza che è forte e può determinareCosì invece si è espresso Filippo Galli, ex responsabile del Settore giovanile del Milan:
Arriva dall’attività di base, ha il Dna Milan e quindi non va bene, ma benissimo