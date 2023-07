Tutto su Ruben Loftus-Cheek, centrocampista dell'AC Milan e della Nazionale inglese: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia e vita privata. La scheda del giocatore

Biografia Loftus-Cheek

Nato a Lewisham, un quartiere di Londra e cresciuto a Swanley, nel Kent, ha origini guyanesi. Ha due fratelli, da parte di padre: Carl Cort e Leon Cort, entrambi ex calciatori professionisti

LA SCHEDA

Nome: Ruben Loftus-Cheek

Luogo e data di nascita: Londra (Inghilterra), 23 gennaio 1996

Scadenza contratto: 30.06.2027

Stipendio/ingaggio: 4 milioni netti

Al Milan sotto contratto dal: 2023

Caratteristiche tecniche

Fisico imponente (191 cm per 88 kg), Loftus Cheek è stato spesso paragonato a Micheal Ballack, anche se dice di ispirarsi a Frank Lampard e ha come miti Henry e Zidane. Al suo arrivo al Milan ha detto di ammirare Ricardo Kakà, giocatore comunque diverso da lui. Forza fisica, tecnica e visione di gioco, l'inglese sa alternare le due fasi, offensiva e difensiva. "Mi vedo mezzala in un centrocampo a tre", ha detto nella sua prima conferenza stampa rossonera. E in effetti Sarri lo impiegava in quella posizione. Ma Loftus-Cheek al Chelsea ha giocato praticamente ovunque: con Moruinho ha fatto il trequartista nel 4-2-3-1, con Conte addirittura l'attaccante, mentre con Tuchel l'esterno di centrocampo in un 3-4-2-1 e il difensore centrale (ruolo che aveva già ricoperto nell'Academy del Blues)

Stipendio Loftus-Cheek

Quanto guadagna Loftus Cheek al Milan? Attualmente il suo ingaggio è di 4 milioni netti a stagione. Passando dal Chelsea all'AC Milan nel giugno del 2023, il centrocampista inglese ha accettato di decurtarsi lo stipendio, abbassandoselo dai 7 milioni che percepiva a Londra.

Infortuni Loftus-Cheek

Non sempre l'inglese è riuscito a sfruttare a pieno il suo potenziale, un po' per l'estrema duttilità che ne ha impedito un inquadramento preciso in campo, un po' per gli infortuni subìti in carriera. Nella stagione 2017-18 un guaio alla caviglia lo costrinse a saltare 14 partite, mentre in quella successiva ebbe frequenti problemi alla schiena, tanto che Sarri arrivò al punto di chiedere alla nazionale inglese di non impiegarlo in Nations League. Ma l'infortunio più grave lo ha subìto il 16 maggio 2019 con la rottura al tendine d'achille nell'amichevole contro il New England Revolution. Uno stop lungo 280 giorni e 38 partite, che gli fece saltare anche la finale di Europa League (poi vinta dal Chelsea e giocata fin lì da protagonista).

Valore Loftus-Cheek

Al 30 giugno 2023 Transfermarkt ne attribuisce un valore di 25 milioni di euro, malgrado sia stato pagato meno dal Milan (16 M +4 di bonus). Il suo picco massimo è stato raggiunto nel 2019, proprio sotto la guida di Maurizio Sarri, che lo ha spesso schierato titolare, giungendo a 30 milioni di potenziale valore per il costo del suo cartellino. La sensazione, però, è che il meglio debba ancora venire.

Curiosità

Lo strano senso del gol

Non sempre è riuscito a sfruttare a pieno il suo potenziale, specialmente sotto-porta. Ma c'è una curiosità che riguarda proprio la sua prolificità: non ha mai segnato una doppietta, ma una tripletta sì. Il 26 ottobre 2018, in Europa League, contro il Bate Borisov.

Musica che passione

Potesse prendere un caffè, sceglierebbe senza esitazione (ipse dixit) Jay-Z. Mentre la sua canzone preferita è di Drake, Fair Trade

Il tennis e Murray

Il suo passatempo preferito è il tennis (ma anche il ping pong). E' amico di Andy Murray che nel 2022 lo aiutò a lasciarsi alle spalle alcuni infortuni. Il tennista raccontò della chiacchierata avuta con Loftus-Cheek ai canali ufficiali del Chelsea

Carriera

Chelsea

Entra nelle giovanili del Chelsea all'età di otto anni e fino ai 27 anni gioca sempre e soltanto con la maglia dei Blues, ad eccezione di due brevi prestiti al Crystal Palace (2017-18) e Fulham (2020-21). Giocatore di personalità, ha indossato la fascia di capitano nelle giovanili del Chelsea, dove ha vinto da protagonista anche una Youth League. L'esordio con la prima squadra il 10 dicembre 2014, subentrando a Cesc Fabregas.

Milan

Il 30 giugno 2023 Loftus-Cheek si trasferisce a titolo definitivo in Serie A, al Milan e sceglie di indossare la maglia numero 8 lasciata libera dopo la cessione di Sandro Tonali. Costo del trasferimento: 16 milioni di euro più 4 di bonus. Stipendio: 4 milioni netti a stagione. "Sono qui per fare il definitivo salto di qualità e vincere", ha detto nella suaprima conferenza stampa di presentazione.

Nazionale

Dopo aver rappresentato l'Inghilterra a livello giovanile - partecipando anche agli Europei Under 21 del 2015 - il 2 novembre 2017 riceve la sua prima convocazione in nazionale maggiore. Fa il suo esordio con la maglia dei Tre Leoni il 10 novembre contro la Germania, venendo schierato titolare e giocando tutti i 90 minuti. Convocato a sorpresa per i Mondiali 2018, gioca 4 delle 7 partite della squadra, arrivata poi quarta dopo la finalina persa contro il Belgio, finito terzo.