Milan, i patemi di Fonseca: due situazioni lo tengono sulle spine

Milan, Fonseca punta a battere la Stella Rossa in Champions

Centrando, però, altri due successi nelle ultime due partite contro Girona (in casa) e Dinamo Zagabria (fuori), i rossoneri potrebbero anche centrare la qualificazione diretta ai quarti di finale. Un traguardo importante, non soltanto per il prestigio, ma anche per le casse del club (ballano circa 20 milioni di euro) e per la rincorsa in campionato.