Calciomercato Milan – Clamoroso: il Diavolo soffia l’attaccante all’Inter

Domani sera il Milan di Paulo Fonseca sarà impegnato in Champions League a 'San Siro' contro la Stella Rossa ma, nel frattempo, tengono banco anche i 'rumors' di calciomercato sull'imminente sessione invernale di gennaio 2025. La squadra rossonera, infatti, ha bisogno urgente di alcuni correttivi per risalire la china in Serie A, mantenere un buon livello di competitività in Europa e cercare di non vanificare una stagione partita piuttosto male. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA